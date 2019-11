Avezzano, show nazionale per giovani talenti ‘We Want You’ fa tappa al centro commerciale I Marsi, ecco tutti i dettagli dell’evento

Avezzano. Al centro commerciale I Marsi, arriva lo show nazionale per giovani talenti “We want you”.

Ai Marsi arrivano i talentuosi ragazzi di “We want you”, palcoscenico nazionale per giovani emergenti. Domenica 24 novembre dalle 15 in poi, quanti amano cantare, ballare e recitare potranno darsi appuntamento per esibirsi al centro commerciale tra Avezzano e Cappelle, dinanzi ai giudici dell’accademia nazionale dello spettacolo “Village Music Academy” di cui è referente regionale l’insegnante di canto Francesca Polidori dell’associazione musicale Golden Music. La tappa marsicana dello show itinerante, si avvale della collaborazione della scuola di ballo e danza Golden Dancing di Alessandra e Daniele Verna.

L’evento, che sarà presentato da Luca Di Nicola, si articolerà in due parti. La mattina, alle 11, nei locali della Golden Dancing si svolgerà una masterclass tenuta da Vincenzo Capasso, autore, discografico e compositore di Mina, nonchè direttore artistico del Village music academy. La seconda parte invece, sarà ospitata dal centro commerciale I Marsi e inizierà alle 15. Quanti parteciperanno ai provini dello spettacolo “We want you” del prossimo 24 novembre, saranno protagonisti delle audizioni che consentiranno di accedere al meeting internazionale dello spettacolo che si terrà dal 3 al 6 gennaio 2020. Chi sarà scelto dalla giuria della selezione avezzanese parteciperà anche ai casting per i programmi televisivi Rai e Mediaset riservati agli aspiranti cantanti, ballerini e attori ed avrà inoltre la ghiotta opportunità di esibirsi dinanzi a vari personaggi del mondo dello spettacolo. Fra questi, il duo Jalisse che vinse il festival di Sanremo nel 1997, il direttore di palco di celebri trasmissioni Rai e Mediaset quali ‘Prodigi’ e ‘All Together now’ Giancarlo Aleandri e molti altri artisti nel mondo della musica, della danza e del cinema.

“Ringrazio infinitamente l’avvocato Concetta Petti, amministratore del Village Music Academy e Vincenzo Capasso direttore artistico del Village per avermi concesso la possibilità di poter organizzare anche nella mia città una tappa di “We want you”, ha dichiarato entusiasta Francesca Polidori della Golden Music, “Ringrazio anche la Golden Dancing di Alessandra e Daniele Verna, il centro commerciale I Marsi e il direttore Pietro Di Massimo per la collaborazione e l’ospitalità. Invito inoltre tutti i giovani talenti dai 6 anni in su ad iscriversi alle audizioni del prossimo 24 novembre”.

Chi vuole esibirsi nella tappa marsicana dello show itinerante ‘We want you’ può telefonare al 347.6837404.