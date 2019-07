Al via la Settimana Marsicana, emozioni per l’inaugurazione. Programma ricco di eventi e sorprese

Avezzano. Al via la Settimana Marsicana, emozioni per l’inaugurazione. Tantissimo il pubblico che si è unito al corteo e ha scoperto le novità presentate lungo i viali del Parco Torlonia. Il taglio del nastro è avvenuto in una perfetta intesa tra Commissario Prefettizio della Città di Avezzano Mauro Passerotti e il Presidente della Pro Loco di Avezzano Edoardo Tudico.

Gremito di tifosi lo spazio antistante il Casino di Caccia ove si è svolto il concerto eseguito dalla Junior Band di Celano, cui ha fatto seguito la premiazione istituita dal quotidiano “Il Centro”. Straordinaria l’esibizione della Banda musicale della Polizia di Stato diretta dal M° Maurizio Billi. Presenti il Prefetto di L’Aquila dott. Giuseppe Linardi, del Questore di L’Aquila dott. Orazio D’Anna, del Comandante Militare per la Regione Abruzzo Colonnello Marco Iovinelli, del Commissario Prefettizio di Avezzano dott. Mauro Passerotti. All’inno nazionale le rappresentanze militari hanno porto il loro saluto. Con il concerto presentato da Luca Di Nicola, prende il via la Settimana Marsicana.

Il primo appuntamento martedì 30 luglio è con la cultura. Previsto alle ore 11,00 presso la Sala riunioni del Palazzo Torlonia, il convegno “Pagine di Storia Avezzanese” giunto alla III edizione. Gli argomenti saranno illustrati dal prof. Gianluca Tarquinio e Antonio Socciarelli. Per la gioia dei bambini alle ore 16,00, con replica alle ore 17,30, il Teatro dei Pupi Siciliani ”Rinaldo e le sue avventure” presentato dalla “compagnia art G. Botta”.

Tra le mostre espositive si segnala quella dell’Istituto di Istruzione Superiore Torlonia Bellisario, con opere realizzate nel corso dell’anno e riferite a molteplici eventi artistici quali: Rassegna teatro antico – per la tragedia di Sofocle “Edipo Re” rappresentata dagli studenti del Liceo Torlonia – Fashion animalier , rivisitazione di opere esposte al Museo Pitti di Firenze – Concorso Design 2018 – evento ministeriale dedicato ai Licei Artistici Italiani dove “il Bellisario” ha visto, dalla prima partecipazione, le sue opere selezionate per l’esposizione a Venezia.

Pomeriggio con i Cori Marsicani, gli artisti si esibiranno alle 17.30 presso il Casino di Caccia. Alle 21.30 “Energia allo stato puro” Musica Live Blues, Rock & Soul (strada 38-Laura Fantauzzo-Frekin Rocket) – Presenta Orietta Spera. Si balla, si balla senza sosta “Baciati dalla Luna” con Carlo e la sua band e le migliori scuole di ballo. La location è all’esterno di Villa Torlonia. Non mancano le dimostrazioni sportive tra le quali da segnalare la Palestra di arrampicata a cura del CAI di Avezzano, in occasione dei suoi 90 anni di attività. Per l’iniziativa una Pro Loco al giorno, partecipa la caratteristica cittadina di Ortucchio.

Si ricorda che la partenza del pullman per il tour ripuario del Fucino “L’anello del Lago” con la guida di eccezione della dott.ssa Emanuela Ceccaroni, della soprintendenza Archeologica e Paesaggio d’Abruzzo è prevista alle ore 17,00 davanti all’ingresso del Parco Torlonia.