Arriva il commissario al Comune di Avezzano, nelle prossime ore la nomina e lo scioglimento del consiglio

Avezzano. E’ questione di ore e Avezzano avrà la sua nuova guida. Questa volta, però, a sceglierla non saranno i cittadini ma il Governo. Dopo la caduta di ieri del sindaco Gabriele De Angelis raccontata da MarsicaLive, nelle prossime ore il consiglio comunale verrà sciolto. A farlo sarà un commissario prefettizio che verrà nominato direttamente dalla Prefettura dell’Aquila.

Il compito del commissario sarà quello di formalizzare, quindi, la fine dell’amministrazione De Angelis e di iniziare un’attività di guida della città esclusivamente di matrice ordinaria. Il commissario, infatti, si occuperà di portare avanti il lavoro svolto dagli amministratori che lo hanno preceduto ma non potrà intraprendere nuove iniziative o nuovi progetti per la città.

Il primo cittadino, Gabriele De Angelis, ha incassato con aplomb la sconfitta e ha sottolineato a MarsicaLive di aver portato avanti l’80per cento degli impegni presi con i cittadini e con Avezzano. Domani mattina alle 12 terrà una conferenza stampa nella sala consiliare per esporre il suo punto di vista.

I cittadini di Avezzano ora si interrogano sulla possibile data della chiamata alle urne. Non è ancora chiaro se la data ipotetica possa essere fissata per l’autunno 2019 o per la primavera 2020 quando dovranno andare a votare anche tanti altri Comuni marsicani, come Celano e Carsoli, e abruzzesi, come Chieti.