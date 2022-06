Avezzano, Santissima Trinità 2022: riti religiosi e concerto di Marco Morandi

Avezzano. “Una giovane parrocchia, nata nel 1975, dedicata alla Santissima Trinità, che ha ereditato simbolicamente il testimone della preesistente cappella che si trovava su via XX Settembre (attualmente su via Garibaldi), ad Avezzano: memoria della fede che i nostri avi hanno sempre avuto verso la Santissima Trinità, titolare della nostra parrocchia e dell’omonima confraternita”: così il “racconto” del Priore Francesco Lucarelli, che in poche parole dice tutto, in attesa del 12 giugno, giorno clou dei festeggiamenti, civili e religiosi.

Nel 2022 la Santissima Trinità verrà onorata in chiesa (come ricorda il parroco Don Ennio Tarola), dal 9 all’undici giugno, con un triduo di preparazione; è previsto anche un trisagio, alle 17,30, che precederà la santa messa delle 18,00. Domenica 12 giugno, solennità della Santissima Trinità, saranno celebrate le funzioni delle 8,30 e delle 11,00 (ques’ultima con ripresa televisiva di Apktv, visibile in tutto il mondo e in diretta su Telemax, televisione regionale , sul canale 14 del digitale terrestre); alle 18,00, dopo la santa messa officiata da Don Ennio, sarà condotta in processione la Sacra Antica Effigie della SS Trinità, lungo le strade del quartiere “Cupello” di Avezzano. Al corteo sacro partecipano sempre moltissimi fedeli, anche da altre parrocchie. Ad evidenziare la forte devozione popolare, i due pellegrinaggi, molto partecipati, che si sono tenuti, sabato 4 giugno scorso, alla volta dell’antichissimo Santuario di Vallepietra, in apertura della festa del 12 giugno.

Il comitato feste è già all’opera da diversi mesi nell’organizzazione dei festeggiamenti “profani”, con musica, street food e tanta allegria.

Il programma 2022: venerdì 10 giugno, ore 20,30, “URBANDANCE GRANTOUR” serata all’insegna del ballo, con tante scuole locali. Sabato 11, alle 21,00, MARCO MORANDI IN CONCERTO, TRIBUTO A LIGABUE. Domenica 12, alle 21,00, COVER DEI QUEEN IN CONCERT; chiusura con il “BALLO DELLA PUPAZZA”. Sabato e domenica le giornate saranno inaugurate con “colpi scuri”; dal 10 al 12 giugno, alle 18,00, saranno aperti gli stands dello street food. Le tre serate saranno presentate dalla giornalista Orietta Spera.

Il comitato feste “SS TRINITA’ “, presieduto da Vincenzo Cerratti:

Renzo Di Sepio, Marco Maceroni, Massimo De Michele, Franco Pennazza, Antonio Berardicurti, Daniela Verrecchia, Gioia Tiburzi, Paola Pelliccia, Rossella Proia, Rocco Taranto, Gabriele Pizzi Scatena.

Si ringraziano, inoltre, per la loro attiva partecipazione, gli amici Maria Teresa Savina e Pierluigi Subrani (show pirotecnico).