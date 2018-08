Avezzano. Sabato palazzo ex Arssa, L’associazione Proteo con “Io, Eloisa, amavo Abelardo”in favore della Croce Rossa. Presenta Orietta Spera

Avezzano. Sabato 18 agosto, alle 21,00 per Eventi Estate Avezzano 2018 al Teatro Torlonia, a Palazzo ex Arssa , ci sarà un reading letterario a firma dell’associazione culturale “Proteo”, intitolato: “Io, Eloisa, amavo Abelardo”. Ad Orietta Spera l’onore di presentare lo spettacolo a favore degli ultimi, che chiama necessariamente in causa la generosità e l’interesse per la storia della cultura e della tradizione letteraria. La messa in scena, è recitata e suonata e riporta alla romantica e tragica vicenda del filosofo e della fanciulla che, nell’anno mille, avvampò Parigi, ispirando in seguito, anche la stesura di “Romeo e Giulietta” ed è per gli amanti del genere e… Non solo: anche per stimolare, oltre che la curiosità, la generosità di tutti, come già detto.

L’idea è dell’Associazione Proteo che dona lo spettacolo alla Croce Rossa Italiana, sezione di Avezzano, con il fine di poter acquistare un defibrillatore e barelle. La CRI, infatti, che si è dotata, di recente, di tre nuove autoambulanze, necessita di completare questo “corredo emergenziale”, utile alla comunità, affinchè gli interventi siano supportati da un’efficace base tecnica. Tornando all’evento, a scopo benefico, l’ingresso è libero e la donazione di chi vorrà assistere allo spettacolo è facoltativa. Saranno presenti la vice presidente nazionale della CRI, Maria Teresa Letta e l’assessore comunale alla cultura, Pierluigi Di Stefano; daranno voce ed anima all’avvenimento, gli attori Vittoria Di Biase, Nicoletta Panei, Francesco Frezzini, Emma Francesconi, Giovanni Maria De Pratti. Alle musiche: Marilena Serafini, Gabriele Falcone, Maria Ausilia D’Antona, Sergio Trojse.Si ringraziano Gino Vivio e Maria Tempesta- Graziani Monica Virgilio