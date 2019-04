Avezzano, sabato la Via Crucis dei giovani con il vescovo Santoro

Avezzano. In occasione della Giornata dei giovani, che tradizionalmente si celebra il sabato prima della Domenica delle Palme, la Pastorale Giovanile, coordinata dal direttore don Antonio Allegritti, invita tutti i giovani marsicani alla Via Crucis con il vescovo Pietro Santoro, che si terrà sabato 13 aprile alle 18 in piazza Risorgimento ad Avezzano.

Sarà una Via Crucis speciale, animata direttamente dai giovani che si esprimeranno anche attraverso il canto e la danza. Rilevante la partecipazione dei ragazzi delle scuole superiori marsicane che, coordinate dall’Ufficio Scuola diocesano, guidato dal diacono Antonio Masci, hanno scritto di loro pugno le meditazioni delle stazioni della Via Crucis. Un prezioso lavoro, possibile grazie alla collaborazione degli insegnanti di religione che hanno preparato i ragazzi nelle diverse tematiche affrontate, aiutandoli ad attualizzare e calare nella loro quotidianità il dolore e la speranza della via della Croce.