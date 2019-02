Avezzano Rugby: under 18 contro Rugby Roma, impegnate in trasferta anche under 14 e 16; riposo per la serie B

Avezzano. “La partita è alla nostra portata consapevoli di affrontare un avversario in piena lotta per la salvezza”. Sono le parole dette dai due tecnici dell’under 18 dell’Avezzano Rugby, Luca Di Giulio e Alessandro Sorgi alla vigilia del fondamentale match in ottica salvezza che si svolgerà sul campo della rugby Roma alle 16 e 45.

” La squadra è in un buon momento di forma – proseguono i due tecnici – e i ragazzi sono molto sereni, motivati e desiderosi di ottenere una vittoria che permetterebbe di vivere il finale di stagione in assoluta tranquillità”. Trasferta anche per le categorie under 14 e under 16. La 14, allenata da Stefano Gallese e Angelo De Zanet, domani sarà impegnata in un torneo Internazionale a Rieti. L’under 16, invece, giocherà sempre in trasferta, domenica alle 12, sul campo della Primavera Rugby nell’ambito del campionato interregionale.

” E’ un momento delicato con una rosa ridotta per via degli infortuni ed il primo tecnico fuori per lavoro – ha dichiarato l’allenatore dell’under 16, Michele Costantini – ci siamo resi conto che in questa seconda fase della stagione l’atteggiamento mentale fa la differenza e un campionato del genere può farci crescere sotto questo aspetto e per questo – ha concluso il tecnico – cerchiamo conferme sul campo”. Rispetterà un turno di riposo la serie B che scenderà di nuovo in campo domenica 3 marzo per affrontare il Frascati in casa.

Questo è il programma del weekend