Avezzano Rugby, la serie B vola a Catania. Strepitosa vittoria U16 nel derby contro la squadra aquilana

Avezzano. Trasferta siciliana per l’Avezzano Rugby che dopo la vittoria di domenica scorsa cerca continuità nei risultati per riuscire a scalare la classifica del campionato nazionale di serie B. ” Scendiamo in terra sicula per vincere, senza mezze misure”, ha detto il capitano giallonero Roberto Lanciotti, “abbiamo bisogno di punti per risalire da metà classifica che occupiamo con altre 3 squadre”.

“La partita di domenica”, ha precisato il marsicano, “sarà quindi cruciale, per permetterci di giocare in maniera più serena i prossimi incontri e pensare a consolidare le basi per il prossimo anno. La partita di andata si è risolta con una grande vittoria da parte nostra”, ha concluso Lanciotti, “ma sappiamo che in Sicilia sarà un’altra storia comunque rimaniamo determinati e concentrati sul nostro obiettivo”.

La partita della prima squadra verrà anticipata alle 12 e 30. In settimana, nel frattempo, sono arrivati i complimenti da parte dei tecnici e di tutta la società ai ragazzi dell’under 16 che nel weekend scorso, a seguito di un’ottima prestazione, hanno vinto il derby disputato contro L’Aquila Rugby, con il risultato di 43 a 29.

“È stata una bella partita, giocata a viso aperto, tra due squadre che hanno pensato più ad attaccare che a difendere”, ha dichiarato il tecnico Luca Terrenzio, “il risultato ne è la prova poiché c’è stato un bel gioco veloce da parte nostra mandando in meta i tre quarti; un ringraziamento va ai ragazzi”, ha concluso Terrenzio, “che stanno dimostrando un ottimo percorso di crescita che li porterà a raggiungere traguardi importanti”.