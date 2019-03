Avezzano Rugby, la serie B sfida la Roma in casa. Trasferta per l’under 18, Seritti: serve vittoria importante

Avezzano. “Dopo la splendida prestazione di Catania ed una settimana di riposo sono certo che domenica i nostri ragazzi ci faranno divertire”. Ad affermarlo è il presidente dell’Avezzano Rugby, Alessandro Seritti, a due giorni del match contro la Rugby Roma che si terrà domenica alle 14 e 30 presso lo stadio dei Gladioli di Avezzano. ” Il gioco cresce di mese in mese ed è piacevole per noi spettatori assistere ad ogni incontro”, ha specificato Seritti, purtroppo non sempre i risultati ci hanno dato ragione, spero che da questo match, oltre il bel gioco, arrivino anche punti in classifica”.

“Detto questo”, ha concluso il presidente, “viste le favorevoli condizioni meteo invito tutti allo stadio per dare la giusta spinta alla nostra squadra”. L’Avezzano rugby, infatti, ha perso varie partite dopo brillanti prestazioni come nel caso di Catania dove è stata in vantaggio fino a metà secondo tempo per poi lasciarsi sfuggire la vittoria di mano.

“Serve una vittoria importante, per rialzare la testa e assicurarci una posizione comoda in campionato”, ha detto il tecnico Pierpaolo Rotilio, “i nostri avversari sono una bella squadra, che ha fatto finora un buon campionato, ma sono comunque alla nostra portata, nonostante le nostre numerose assenze”.

In caso di vittoria, infatti, i gialloneri potrebbero scavalcare in classifica i romani e guadagnare qualche posizione. Andrà in trasferta, invece, l’under 18 guidata da Alessandro Sorgi e Luca Di Giulio, che affronterà la polisportiva Lazio Rugby dopo la splendida vittoria di domenica scorsa che ha consentito ai marsicani di guadagnare ulteriori punti utili per la salvezza nel campionato Elite.