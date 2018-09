Avezzano Rugby, consegnate le borse di studio agli atleti meritevoli nello sport e nella scuola

Avezzano. “Oltre a garantire ai nostri atleti la formazione atletica e sportiva su un campo da rugby abbiamo soprattutto un occhio di riguardo verso la loro formazione scolastica che rappresenta di pari passo a quella sportiva il futuro dei nostri ragazzi”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Avezzano rugby, Alessandro Seritti, nel corso della consegna delle borse di studio intitolate allo storico dirigente giallonero, Elio Seritti, agli atleti per meriti scolastico-sportivi. L’iniziativa si è svolta nell’ambito di una festa organizzata dalla società di via dei Gladioli nella quale si è tenuta oltre ad un festival del minirugby anche un triangolare che ha visto impegnata la prima squadra allenata dal neo tecnico Pierpaolo Rotilio.

“E’ un piacere sostenere queste iniziative che coniugano i valori dello sport con quello della formazione scolastica – ha sostenuto Fabiola Palladoro, sostenitrice della squadra giallonera – e supportare queste realtà significa condividere un percorso caratterizzato da valori nobili quali il coraggio e la tenacia”. Gli atleti sono stati valutati da un comitato di tecnici per i meriti sportivi mentre per quelli scolastici sono stati valutati da una commissione di professori presieduta dalla professoressa Patrizia Micangeli. “Sono felice di vedere tante famiglie su questo campo che incentivano lo sport del rugby – ha sostenuto la presidente del Conapi L’Aquila, Rosa Pestilli, anche lei sostenitrice della palla ovale – considerato che il nostro obiettivo è favorire la collaborazione tra famiglie e giovani per far crescere il territorio offrendo agli stessi una formazione che sia valida per il loro futuro”.

Gli atleti premiati per l’under 12 sono stati Pietro Berardini e Manlio Orlandi, per l’under 14 Demetrio Ciocci per l’under 16 Nicola Felli e per l’under 18 ( con una valutazione di cento centesimi alla maturità) hanno conseguito l’attestazione Edmondo Amicucci e Lorenzo Amicuzi. Presente alla premiazione anche il presidente della federazione rugby Abruzzo, Giorgio Morelli. “Abbiamo il dovere di offrire ai giovani le migliori opportunità per formarsi ed affrontare la vita meglio delle precedenti generazione – ha dichiarato Morelli – e la scuola e lo sport in questo quadro concorrono alla formazione della persona; questa iniziativa – ha concluso – rappresenta lo sforzo di una società che da sempre lavora in questa direzione ”.