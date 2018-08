Avezzano Rugby, Carlo Cerasoli vestirà la prossima stagione la maglia giallonera

Avezzano. Colpo di mercato di fine agosto per l’Avezzano rugby che ha stretto un accordo stagionale con la terza linea aquilana Carlo Cerasoli. “È un onore ed un piacere essere riusciti a portare una figura di spicco del panorama della palla ovale italiana a vestire i nostri colori” ha dichiarato il presidente giallonero, Alessandro Seritti, “in una squadra giovane serviva un uomo di esperienza per aiutare i nostri ragazzi a crescere: sarà un allenatore in campo. Cerasoli classe 1984 ex Fiamme Oro e l’Aquila rugby si è presentato ai suoi nuovi compagni di squadra sul campo di via dei Gladioli nel weekend passato”.

E’ proprio l’aspetto tecnico che ha avuto un ruolo predominante in questo accordo – ha precisato Seritti – tenuto conto del fatto che Carlo vorrebbe intraprendere un percorso di formazione e quale miglior occasione per muovere i primi passi sul campo seguendo il lavoro di Pierpaolo Rotilio ed ascoltando i consigli di un uomo di rugby come Vincenzo Troiani che, ricordiamo, avrà un ruolo di collaboratore esterno con la nostra società”. Cerasoli, infatti, ha già lavorato con i due tecnici nella scorsa stagione. “Sarà un ottimo stimolo quello di affrontare una sfida del genere – ha sostenuto Cerasoli nel suo discorso di presentazione – in un contesto societario che ha dimostrato, fin da subito, essere solido e serio; sarà un piacere – ha concluso – poter condividere un nuovo progetto con Pierpaolo Rotilio, mio ex compagno di squadra e allenatore, e sarà anche un piacere condividere il campo, e non solo, con persone che conosco da sempre con la stessa voglia e l’impegno che ho sempre profuso in questo sport”.

Nel frattempo la società di via dei gladioli, oltre ad aver rinnovato la collaborazione con il main sponsor ISWEB e quella con BIRRA DEL BORGO, ha ancora un occhio sul mercato e non si esclude l’arrivo di qualche altro giocatore che andrà a rinforzare la rosa giallonera a disposizione di Rotilio.