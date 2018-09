Avezzano Rugby, altri due colpi di mercato. Il presidente Seritti: acquisti prestigiosi

Avezzano. L’Avezzano Rugby continua a rinforzare il suo organico in vista della prima di campionato fissata per il 14 ottobre prossimo, in trasferta a Roma contro Villa Pamphili. Nicolò Speranza, utility back aquilano classe 1994 e Andrea Angelone, seconda linea classe 2001, si sono uniti al gruppo di atleti, allenati da Pierpaolo Rotilio, nel fine settimana scorso. “Siamo felicissimi che abbiano scelto di giocare per questa stagione nella nostra società”, ha commentato il presidente giallonero, Alessandro Seritti, “sono due ragazzi d’oro e di indubbia preparazione sia tecnica sia atletica”. Speranza è stato membro dell’accademia, ha vestito la maglia della nazionale under 20 e militato per diverse stagioni in serie A. giocando anche nel 2011 a soli 17 anni con la maglia dei marsicani”.

“È un ragazzo che può ricoprire diversi ruoli”, ha specificato Seritti, “e, grazie alle sue indubbie qualità, riuscirà a dare ordine ed organizzazione a tutta la squadra”. Andrea Angelone, invece, è cresciuto nelle giovanili della Polisportiva L’Aquila esordendo nella scorsa stagione nella Nazionale under 17 e da quest’anno è membro del Centro di Formazione di Roma”. “Andrea, nonostante la sua giovane età”, ha detto il presidente, “ha un curriculum che parla da solo. È un ragazzo under 18 ma sicuramente verrà utilizzato anche in prima squadra. La sua scelta è stata dettata dal voler continuare a crescere ed ha ritenuto che una guida come Pierpaolo fosse la migliore da poter seguire”. I due hanno ritrovato in squadra anche il loro concittadino Carlo Cerasoli unitosi al gruppo già da tre settimane. “Sono arrivi di grande prestigio e di fondamentale importanza”, ha concluso Seritti, “e stiamo valutando di intervenire ancora sul mercato”.