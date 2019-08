Avezzano ricorda i terremoti d’Italia, vietato dimenticare

Avezzano. Avezzano ha voluto ricordare i terremoti che hanno colpito il nostro paese sin dagli inizi del primo novecento, dal sisma di Messina e Reggio Calabria del 1908 che ha causato 120 mila morti a quello, appunto, della Marsica il piu’ esteso con 30 mila morti nel 1915 fino ai nostri giorni, con un ricordo commevente sui 290 morti di Amatrice, Accumoli, Arquata del Tronto e Pescara del Tronto e le loro frazioni. Avezzano. Avezzano ha voluto ricordare i terremoti che hanno colpito il nostro paese sin dagli inizi del primo novecento, dal sisma di Messina e Reggio Calabria del 1908 che ha causato 120 mila morti a quello, appunto, della Marsica il piu’ esteso con 30 mila morti nel 1915 fino ai nostri giorni, con un ricordo commevente sui 290 morti di Amatrice, Accumoli, Arquata del Tronto e Pescara del Tronto e le loro frazioni.

Il Commissario Prefettizio dott. Mauro Passerotti , d’intesa con l’associazione Argos Forze di Polizia, ha riunito presso lo spazio eventi del Castello Orsini le massime autorita’ regionali, la Croce Rossa, i volontari, amministratori locali, artisti che hanno voluto cosi’ dare un tocco di ”melodia” all’ evento. Infatti ”Una melodia per non dimenticare” e’ stata anche l’occasione per ascoltare una buona musica, con fisarmonicisti virtuosi sotto la direzione del maestro Danilo Murzilli tra i piu’ talentuosi della fisarmonica italiana e con lui giovani talenti e maestri dello strumento che hanno interpretato brani jazz e del grande Astor Piazzolla.