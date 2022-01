Avezzano, riapertura scuole in sicurezza: sabato 8 e domenica 9 screening gratuito per studenti dai 6 anni in su

Avezzano. Via allo screening della popolazione studentesca con appuntamento fissato per sabato 8 e domenica 9 gennaio 2022 presso la palestra dello stadio dei Pini, dove dalle ore 10 e fino alle 17 verranno somministrati i test antigenici nasali.

Un fine settimana, quindi, dedicato alla riapertura in sicurezza delle scuole.

L’amministrazione Di Pangrazio, dopo l’ok alle linee guida operative arrivato nel comitato ristretto dei sindaci, ha fatto scattare la macchina organizzativa con l’obiettivo di favorire un rientro a scuola più sereno.

Le due giornate di test gratuiti, che si terranno con il prezioso supporto dell’esercito, sono dedicate agli studenti dai 6 anni in su e mirano a mantenere sotto controllo la circolazione del virus Sars-CoV- 2, intercettando e isolando nuovi possibili casi o focolai.

Il programma prevede il coinvolgimento dei comuni della marsica quindi, molti studenti pendolari, potranno effettuare il tampone anche nel comune di residenza.

Lo screening organizzato ad Avezzano sarà aperto a docenti e personale ATA. Non potrà invece partecipare chi ha sintomi che indichino un’infezione da covid-19, chi è attualmente in malattia per qualsiasi motivo, chi è stato testato recentemente ed è in attesa di risposta, chi è attualmente in quarantena o in isolamento, chi ha già programmato una data per il tampone e i bambini sotto i sei anni.

I partecipanti dovranno portare con sé tessera sanitaria e modulo per il consenso informato scaricabile sul sito dell’ente www.comune.avezzano.aq.it

I risultati del test verranno comunicati anche in caso di esito negativo.

“Fare più test può voler dire trovarsi con meno classi in quarantena”, afferma l’assessore all’emergenza Covid Maria Teresa Colizza, “per questo motivo, dopo il weekend di screening dedicato al rientro post festività, continueremo con ulteriori azioni di monitoraggio includendo anche le scuole materne dove verranno, ancora una volta, somministrati i test salivari più adatti ai bimbi e di cui si è dotato il nostro comune”.