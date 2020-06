Avezzano, presentato stamane al Comune lo sportello del microcredito e autoimpiego

Avezzano. Si è tenuta oggi ad Avezzano, presso la sala consiliare del Comune, la conferenza stampa per la presentazione dello “sportello informativo del microcredito e l’autoimpiego”, alla quale hanno preso parte il Commissario straordinario del Comune, Mauro Passerotti, il Presidente dell’Ente Nazionale per il Microcredito, Mario Baccini e il Presidente BCC Roma, Francesco Liberati,

L’iniziativa, che ha visto la partecipazione di rappresentanti delle associazioni di categoria e degli operatori, è volta ad offrire al territorio le opportunità del microcredito, insieme ai servizi di informazione, orientamento e accompagnamento alla conoscenza e alla fruizione di tale strumento.

Ha aperto i lavori della conferenza il Commissario del Comune di Avezzano, Prefetto Mauro Passerotti, che ha ringraziato BCC di Roma ed Ente Nazionale del Microcredito, illustrando poi gli interventi del Comune a sostegno di famiglie e imprese nell’ambito della crisi Covid-19: dai buoni pasto a 900 famiglie ai contributi per le aziende sino alla concessone di spazi all’aperto per agevolare gli operatori economici e territoriali. “Ora – attesa la crisi profondissima in atto – è il momento del credito sociale e, di qui, l’iniziativa che oggi presentiamo, nella logica di mettere in campo tutti gli strumenti possibili in una situazione di ristrettezze finanziarie anche per la pubblica amministrazione”, ha dichiarato Passerotti. “C’è bisogno di un forte valore aggiunto dei soggetti interessati: Comune di Avezzano ed enti pubblici della Marsica, Banca di Credito Cooperativo di Roma ed Ente del Microcredito”.

Il Presidente dell’Ente Nazionale del Microcredito Mario Baccini ha rimarcato l’impegno del Commissario volto a salvaguardare il bene comune e consegnare alla futura amministrazione strumenti di utilità sociale concreti e attuabili. “BCC Roma – ha ricordato Baccini – è stata le prime banche italiane a credere nel microcredito in Italia, sostenendo una politica sociale di mercato attiva.

E il Credito Cooperativo si lega bene a questa logica perché il proposito comune è quelle di perseguire il bene delle persone”. Baccini ha quindi descritto lo spirito e il funzionamento del microcredito che deve essere accompagnato, per essere considerato tale, da precisi servizi e condizioni, illustrando poi la collaborazione con BCC Roma e l’importanza del fondo di garanzia messo a disposizione dal Comune di Avezzano per sostenere famiglie e microimprese ora e nei prossimi durissimi mesi.

Quindi l’intervento del Presidente BCC Roma Francesco Liberati che ha premesso come BCC Roma sia la terza banca italiana nel settore del microcredito e la prima nelle regioni dove è presente. BCC Roma – la più grande banca di credito cooperativo in Italia, presente in Lazio, Abruzzo e Veneto, con un totale di 189 agenzie e 20 tesorerie – è la banca convenzionata con il Microcredito, nella Provincia de L’Aquila, a cui rivolgersi per l’erogazione dei finanziamenti.

Ha poi ricordato come lui personalmente abbia “colto subito l’invito del Commissario straordinario del Comune di Avezzano non solo perché questo territorio è a me particolarmente caro ma anche per la difficile situazione economica che sta vivendo, acuita dalla profonde conseguenze della crisi generata dal Covid-19”, ha dichiarato il Presidente Liberati. “Consideriamo pertanto fondamentale l’aver avviato il supporto creditizio, attraverso lo strumento dello sportello, che sappia indirizzare famiglie e imprese verso le soluzioni più utili e sicure”.

“Sin dall’inizio dell’emergenza Covid, BCC Roma – ha continuato Liberati – si è attivata, sia con la moratoria dei finanziamenti in essere, sia con l’emissione di finanziamenti alle pmi, oltre alle iniziative di solidarietà come le donazioni alle strutture ospedaliere e la raccolta fondi per il sistema sanitario”.

Come cooperativa di credito strettamente legata al territorio, la nostra Banca è da tempo attiva anche nel Comune di Avezzano – ha ricordato Liberati – con iniziative di promozione dell’inclusione sociale, come la convenzione con la Diocesi per finanziamenti di microcredito nell’ambito del progetto Policoro della Caritas italiana e la convenzione con la Fondazione Jubilaum delle diocesi abruzzesi per i finanziamenti anti-usura con sede ad Avezzano; così come intensi sono i rapporti con la finanziaria regionale FIRA per la gestione di iniziative di sostegno per le imprese abruzzesi. Per questo, abbiamo ritenuto fondamentale intensificare il nostro contributo a questo territorio per mitigare gli effetti della crisi e contribuire ad una ripartenza più rapida, forte e inclusiva possibile”, ha affermato Liberati, che ha infine rivolto un appello, ai rappresentanti delle categorie economiche presenti, a promuovere, nei confronti degli operatori, l’invito a rivolgersi alla Banca per ottenere sostegno creditizio. “I nostri sportelli sono a disposizione, per gestire questa delicata fase”, ha concluso il Presidente di BCC Roma.