Avezzano piange la scomparsa di Stefania Del Bianco, nota ristoratrice del Columbus di Riccione

Avezzano. Avezzano piange la morte di Stefania Del Bianco. Aveva 59 anni e da diverso tempo lottava contro una malattia. Del Bianco già da anni viveva a Riccione, in provincia di Rimini, in Emilia Romagna. Era cresciuta ad Avezzano, dove suo padre Otello, era arrivato da giovane. Sua madre era di Avezzano. Otello si innamorò della Marsica e soprattutto di Avezzano e non volle più tornare in Emilia Romagna. Lo conoscevano tutti, era simpatico e buono. Aprì un’officina che all’epoca era molto conosciuta.

Stefania da lui aveva ereditato il sorriso che non ha mai perso, nonostante le difficoltà e nonostante la malattia la tormentasse da tempo. Del Bianco gestiva il ristorante Columbus di Riccione e ogni giorno accoglieva i suoi clienti e i tanti turisti che ne apprezzavano la cucina tipica del territorio.

Commovente il saluto che le ha dedicato oggi pomeriggio Valerio dell’Olio, presidente dell’ordine dei Commercialisti di Avezzano, compagno di scuola e di comitiva, ai tempi di Ragioneria, insieme a Pierpaolo Di Nicola e a tanti altri amici che hanno commentato la triste notizia.