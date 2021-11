Avezzano piange la scomparsa di Ida De Michelis, ingegnere chimico e docente Univaq

“Ida, era una ragazza talmente buona e semplice,da fare invidia ai buoni e semplici. il sorriso era la cosa più euforica che ricordo di lei. Era un bel po’ che non la vedevo.. forse 5-6 anni”, scrive l’avezzanese Adriano Megna, ricordando sulla sua pagina Facebook la giovane professoressa, amica di gioventù, “ma oggi voglio ricordarla così. Nel 1992 per caso si formò una comitiva di ragazzi dai 17 ai 19 anni, che si conobbero in piazza parlando di musica. Proprio la passione per i Queen e per la musica in generale unì questi ragazzi. Che nell’estate 1992 passò una delle estati più belle tra gite sulla Pietraquaria e uscite in pizzeria. Sempre con la chitarra in mano. Un giorno di luglio, tornando zuppi dalla montagna, sorpresi da un temporale, andammo a casa di uno di noi ad asciugarci. Lì, partendo dal fatto che io già scrivevo canzoni decidemmo di onorare questa nostra amicizia con una canzone scritta da tutti noi. “Amici più che mai” conservo ancora il quaderno “ufficiale” dove scrivemmo quella canzone. Quella canzone la abbiamo cantata per anni. Poi le strade si sono divise. Ma l’affetto tra di noi è restato. Oggi te la voglio ricantare, sicuro ti avrebbe fatto piacere. Ciao Ida. AMICA PIÙ CHE MAI”.