Avezzano per una settimana si colora di Cinema e Ambiente, ecco il festival “innovativo e sostenibile” (video)

Avezzano. Parte ad Avezzano una settimana targata cinema, ambiente e mobilità sostenibile. Si è tenuta questa mattina in municipio la conferenza stampa di presentazione di una serie di eventi che coloreranno la città per una settimana all’insegna del cinema e sostenibilità con “Cinema e Ambiente”, progetto nato dalla necessità di promuovere una riflessione su tematiche legate ai rifiuti e allo sviluppo sostenibile.

Presenti all’incontro il direttore artistico del festival, Paolo Santamaria, il sindaco Gianni Di Pangrazio, l’assessore Pierluigi Di Stefano, i dirigenti della riserva del monte Salviano e del settore ambiente, Tiziano Zitella e Massimo De Sanctis, e Silvia Cardarelli, promotrice della cooperativa sociale Ambecò.

“Una settimana importante per il nostro territorio”, ha detto a inizio conferenza Armando Floris, “ed è una realtà ben rappresentata dal direttore artistico dell’evento come Paolo Santamaria che ormai da anni lavora nel campo della comunicazione della tematica ambientale”.

Sei giorni di eventi, di rassegne cinematografiche con una finestra aperta sulla sostenibilità e sull’educazione ambientale del territorio. “Il 3 e il 5 giugno ricorrono le giornate mondiali della bicicletta e dell’ambiente”, ha detto De Sanctis illustrando il calendario in programma, “noi abbiamo scelto il 6 giugno per festeggiare la giornata della mobilità sostenibile. Chi saranno una serie di attività, come la giornata in bicicletta per le strade della città e la promozione, tra le altre, in piazza Risorgimento, delle motorizzazioni elettriche. In programma anche una giornata ecologica sul Salviano e un evento finale, alle 20, nel pratone. Importante sarà il contributo anche dell’Aciam e Teckneko che saranno presenti in tutte le giornate”.

“Sono onorato di presentare un festival che ho visto nascere e crescere allo stesso tempo”, ha spiegato soddisfatto l’assessore Pierluigi Di Stefano, “Cinema e Ambiente è davvero una manifestazione importante per la qualità della proposta, e mi piace pensare che questo festival stia alla città di Avezzano come il Giffoni Film Festival sta agli altri territori. Ringrazio gli organizzatori e the Factory perché avere qui Paolo è motivo di prestigio. Non tutti lo sanno ma è il pensatore degli spot per il Mibact ed è un onore averlo qui. Sarà una settimana importante tra giornate ecologiche, eventi di raccolta di cittadinanza attiva: in un’era covid oggi Cinema e Ambiente sia Covid free, bello e innovativo”.

“Portare questo festival è motivo di grande orgoglio”, ha precisato Santamaria, “non è un caso che Avezzano venga vista dall’esterno in maniera dignitosa e propositiva. Prima di essere un regista mi sento marsicano e abruzzese. È un valore intrinseco che non si eradica così facilmente. Credo fortemente nei valori del territorio e cerco di raccontare quello che il territorio merita nel suo valore. Abbiamo realizzato tutto ciò per i tanti registi che in ogni angolo del Globo hanno a cuore la questione ambientale, abbiamo realizzato tutto ciò per la cittadinanza, affinché possa godere di uno spazio costante di condivisione, di confronto e di crescita. Uso il plurale perché non avrei potuto metter su un festival simile senza l’aiuto di tanti fratelli e tante sorelle che in questi mesi hanno dato fondo alle loro energie, affinché la nostra Diva potesse tornare a fluttuare, nell’etere, con i suoi capelli blu marino, a perdita d’occhio negli orizzonti del cielo”.

“L’importanza dell’educazione ambientale sul territorio”, ha precisato Silvia Cardarelli, “l’idea è nata 5 anni fa e Paolo ha dato forza a questo progetto che ogni anno è migliorato. Ci saranno tanti interventi sul territorio con le giornate ecologiche. È importante perché per creare uno spirito critico c’è bisogno di approccio sistemico. Bisogna coinvolgere i giovani soprattutto emotivamente con il mondo del cinema per creare e rafforzare lo spirito critico rispetto all’impatto sull’ambiente”.

“Il nostro spirito di festival”, ha concluso Santamaria ringraziando tutti i colleghi presenti e non, da Gianpaolo Calabrese a Marco Camilli, “a è donare colore e raccontare allo stesso tempo dinamiche molto importanti. Sono state create queste magliette che ha indossato anche Gianni Morandi: Cinema e Ambiente è un festival molto cinematografico e il festival diventa la vetrina affinché il regista possa immettersi nel sistema della distribuzione. Ci saranno importanti film in anteprima: 12 premiere italiane e 3 o 4 mondiali su 34 film. Importante è stata la sinergia tra istituzioni film da ogni parte del mondo. Avezzano, in questo modo, verrà letto dall’esterno in un’ottica differente”.

Le proiezioni, con ingresso agli eventi gratuiti a seconda delle disposizioni anticovid, si terranno al Castello Orsini di Avezzano che ospiterà il festival. Sarà a breve attivata una piattaforma di prenotazione online. L’ultima sera, nell’arena Mazzini, meteo permettendo, ci sarà un’esperienza di cinema all’aperto. Ci sarà anche una giuria demoscopica che giudicherà i film e le tematiche che saranno fondamentali per le generazioni dei giovani. Obiettivo, dunque, sensibilizzare sul tema.

Per maggiori informazioni è possibile visitare la pagina Facebook e Instagram di Cinema e Ambiente per rimanere aggiornati su tutte le novità ed eventi in programma.

Ecco il video realizzato da Cinema e Ambiente e Plastic Free nella giornata ecologica a Cese dei Marsi, proiettato durante la conferenza stampa.

GUARDA QUI: