Avezzano per l’Ucraina, il palazzo comunale si tinge di giallo e di blu

AVEZZANO – La facciata del palazzo comunale si tinge di giallo e di blu. Un messaggio che è chiaro, per la pace a sostegno dell’Ucraina gravata dalla guerra. I fiocchi di neve che scendono sembrano voler essere un bianco e candido rafforzativo sull’esigenza di pace nel mondo ed in particolare rispetto al conflitto bellico purtroppo in atto. Proprio in queste ore la solidarietà è forte, ed il pensiero è rivolto a chi ha dovuto lasciare le case e la vita d’improvviso che si è spezzata verso un futuro ormai incerto.

No alla guerra, si alla pace.