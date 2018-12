Avezzano, pensilina tolta per agevolare i lavori ma non ricollocata. Molti i disagi per i pendolari

Avezzano. È stato questo il destino della pensilina di via Silone, tolta per i lavori di rifacimento stradale e dei marciapiedi della suddetta via, ma mai più riposizionata.

I lavori, terminati nella primavera del 2018, non hanno visto il ricollocamento della pensilina (ormai scomparsa nel nulla), creando così innumerevoli disagi ai pendolari locali, oltre che agli anziani e a tutti coloro che non possono stare a lungo in piedi, soprattutto ora che sono arrivate le rigide temperature dell’inverno.