Da Avezzano in Puglia a bordo di 15 fiammanti 500 per far visita a San Pio da Pietrelcina

Avezzano. Una spedizione di 500 d’epoca è partita da Avezzano alla volta della Puglia per far visita a San Pio da Pietrelcina. Un pellegrinaggio insolito è stato organizzato per onorare il religioso con le stigmati. Le auto, tutte restaurate, si sono date appuntamento ieri mattina nel cuore di Avezzano e con il lasciapassare del commissario prefettizio, Mauro Passerotti, hanno intrapreso il viaggio fino alla Puglia.

Prima del via le 500 sono state benedette da don Vincenzo De Maio, parroco della chiesa della Madonna del Passo, e poi hanno intrapreso il viaggio che è durato circa 8 ore. Le quindici auto Fiat sono rimaste fuori per tutto il week end per rientrare solo in serata ad Avezzano.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto ad Antonio Pacella, fedelissimo del club 500 di Avezzano, che ha pensato anche a portare dei pezzi di ricambio per le macchine in caso di rottura e fare in modo che tutti i partecipanti potessero sentirsi tranquilli.