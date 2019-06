Il Pd lancia la sfida alle forze politiche di Avezzano: facciamo un patto istituzionale per la città

Avezzano. Il Pd lancia la sfida: facciamo un patto istituzionale per la città. A poche settimane dalla caduta dell’amministrazione De Angelis è già tempo di organizzarsi. “Il cambio di passo avviato con il rinnovo della segreteria cittadina del Pd segna solo l’inizio del lavoro per la costruzione di una relazione condivisa tra cittadini e istituzioni”, ha spiegato il segretario Giovanni Ceglie, “istituzioni, portatori di interessi generali, forze vive della città devono trovare un luogo e il tempo per incontrarsi, condividere le scelte future nell’interesse esclusivo della collettività.

Non c’è più spazio per le polemiche sterili, personali, è il tempo di costituirsi in comunità che ragiona, discute democraticamente, programma e realizza per il bene comune. Siamo convinti che esista lo spazio per il superamento delle divergenze culturali-politiche, che hanno caratterizzato il dibattito in Città per via di scelte scellerate e dannose fatte nei 23 mesi dall’amministrazione De Angelis .

C’è lo spazio e la voglia dei Cittadini per pensare alla città del 2030, di riportare Avezzano ad essere città guida e di riferimento del territorio marsicano.Con questo spirito il partito Democratico di Avezzano organizzerà nel mese di settembre una giornata di dibattito e approfondimento per lanciare la costituzione del “Patto Istituzionale per la Città”.

In quest’ottica il Circolo di Avezzano ha voluto cambiare registro e rinnovarsi chiedendo a tutti coloro che volessero dare un concreto contributo, di scendere in campo e impegnarsi abbandonando logiche di personalismi, di singoli interessi e di chiusura verso le voci cittadine. La Conferenza Programmatica Pubblica di Settembre, dove saranno chiamate a dare il loro contribuito tutte le Organizzazioni,: Culturali, Datoriali, Sindacali, Sociali, Sportive e cittadini interessati, sarà il luogo per costruire un progetto innovativo, condiviso e di rilancio della Città. Le persone chiamate a partecipare ai gruppi di lavoro, creati dalla Segreteria del PD, sono spinte da questo spirito di collaborazione incondizionata ed a favore della cittadinanza.

Siamo contenti di questa ventata di rinnovamento, di apertura e di partecipazione, che vedono nuovi e vecchi iscritti con rinnovata energia. Una pagina nuova per costruire insieme un Partito che guarda al futuro, che non si chiude nelle segrete stanze ma che si apre a tutti quegli iscritti, e non, al solo scopo di contribuire al bene della propria città”.