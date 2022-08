Avezzano ospiterà campionato Italiano Paralimpico Strada e Cronometro: trasloca il mercato settimanale

Avezzano. Nei giorni 27 e 28 agosto 2022 si terrà ad Avezzano il campionato Italiano Paralimpico Strada e Cronometro, il cui circuito interesserà l’intera area nella quale si svolge il mercato settimanale del sabato. L’evento, che sarà pubblicizzato nei prossimi giorni, è di notevole importanza per i numeri ed il significato dell’,iniziativa, ma ha portato l’amministrazione comunale a spostare, in via del tutto eccezionale, il mercato in via Corradini e Piazza Risorgimento.

Per un giorno, quindi, gli oltre 130 banchi traslocheranno in un luogo diverso. Obiettivo: evitare conseguenze economiche negative per gli operatori commerciali già provati dal lungo periodo di crisi dovuto alla pandemia. Dopo più riunioni con le associazioni di categoria volte ad individuare la soluzione più praticabile è arrivato – su proposta dell’assessore al Suap Roberto Verdecchia – l’ok ufficiale: i posteggi saranno per l’occasione assegnati dall’ufficio, secondo la graduatoria del mercato.

L’area mercatale si svolgerà all’intersezione di via Corradini – via Garibaldi, su tutta via Corradini lasciando libere le strade di via Garibaldi, via Veneto, via Trento e Marconi, via Mazzini, via F.lli Rosselli, via Anna Maria Torlonia, via Salto, occupando in parte via S. Cataldi dall’intersezione di via N. Sauro sino a via Corradini, nonché tutta l’area di Piazza Risorgimento.