Avezzano, nasce il primo club di auto d’epoca federato Asi: ecco tutti i dettagli

Avezzano. Nasce ad Avezzano il primo club di auto d’epoca federato Asi.

Abruzzo Drivers Club, federato Asi- Automotoclub storico italiano, nasce allo scopo di riunire gli appassionati dei motori del passato e, per i soci, di approfittare dei vantaggi offerti dalla federazione attraverso tutte le pratiche di omologazione delle autovetture e gli annessi sconti ad esse riservati.

Altro obiettivo è quello di dare a tutti i soci la possibilità di partecipare alle tante manifestazioni che si organizzano ogni anno, da quelle ormai più importanti e rinomate, come l’Abruzzo Winter Race in programma il 27 febbraio 2021 o l’ormai famoso Circuito di Avezzano in programma il primo week end di Luglio, fino a quelle più semplici, ma pur sempre molto divertenti ed apprezzate, come le “uscite fuori porta” (per lo più domenicali) che sono l’occasione, oltre che di una conviviale aggregazione tra i soci, per conoscere le bellezze dei borghi d’Abruzzo.

“E naturalmente tutti accomunati dall’unica grande passione per queste auto e moto d’altri tempi, senza badare di quale marca, di quale età o di quale valore esse siano. L’importante è poterle condividerle tutti insieme”, come tiene a specificare Marco Natale, responsabile comunicazione del Club. “Sono aperte le iscrizioni per l’anno 2021 presso la sede del Club sito ad Avezzano, Corso della Libertà 113 (Tel. 320 4157890 – indirizzo email [email protected]), e presto anche online sul sito www.abruzzodriversclub.it dove si potrà anche essere sempre aggiornati sugli eventi, scaricare la modulistica di cui si necessita, assumere informazioni di ogni genere e visionare le fotografie degli eventi trascorsi”.