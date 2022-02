Rimpasto in giunta, ecco tutte le deleghe: il Comune prepara la squadra per il pnrr

Avezzano. Anche Avezzano si riorganizza per preparare il terreno in vista del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per impiegare al meglio le sovvenzioni che arriveranno agli enti locali in risposta alla crisi pandemica. Lo fa con una nuova squadra.

Il comune ha predisposto un “Coordinamento” che ha attribuito e controllerà la missione di ogni assessorato riguardo all’impiego degli aiuti.

Il sindaco facente funzione, Domenico Di Berardino, in attesa del ritorno in Comune del primo cittadino Gianni Di Pangrazio provvisoriamente sospeso, è stato alleggerito di alcune incombenze, redistribuite al fine di riorganizzare il lavoro dell’esecutivo comunale.

Deleghe in giunta:

Alla guida del coordinamento ci sarà l’assessore Emilio Cipollone che manterrà le altre deleghe, in particoalre quelle dei Lavori pubblici, Manutenzione edifici, Scuole, Infrastrutture stradali, Traffico e viabilità, Parcometri

All’assessore Maria Teresa Colizza, che finora ha avuto il compito di gestire l’emergenza pandemica, dovrà occuparsi, oltre che di Politiche sanitarie ed emergenziali e dei rapporti con gli enti che erogano Servizi pubblici in materia sanitaria, anche dei settori che riguardano Ambiente discariche e depuratori.

All’assessore alla cultura, Pierluigi Di Stefano, andrà invece la delega all’Urbanistica, trasparenza e politiche di salvaguardia del territorio, prima affidate a Di Berardino. Gestirà poi i settori di Marketing territoriale, smart city, Innovazione tecnologica, e Servizi informatici, Digitalizzazione, Sport e Zes.

L’assessore Patrizia Gallese manterrà la delega alle Politiche agricole e distretto agro-alimentare, e si occuperà di Attività relative alla biotecnologia, Valorizzazione siti archeologici e culturali, Turismo, Rapporti con enti pubblici e privati, Pubblica istruzione, Progetto della ciclopedonabile fucense e infine Collaborazione con l’assessore Colizza per quanto riguarda l’emergenza covid19.

L’assessore Loreta Ruscio gestirà le deleghe al Bilancio, finanza, programmazione, tributi, Risorse umane, Cimitero, Politiche industriali e del lavoro, Impianto irriguo fucense, Società partecipate, Controllo di gestione, Trasporto pubblico locale, Rapporti con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali.

Novità anche per l’assessore Roberto Verdecchia, l’ultimo entrato nell’esecutivo, che si occuperà del tema caldo riguardante la Sicurezza e Polizia locale, oltre ad Attività produttive (Suap), Fiere mercati e sagre, Servizi demografici ed elettorale, Decoro urbano e Verde pubblico, Rigenerazione urbana, Gestione e recupero patrimonio comunale, Riserva del Salviano. Perde però la delega all’ambiente.