Avezzano, infiltrazione acqua Liceo Scientifico: intervento della Provincia per individuazione problema e soluzione

Avezzano. “In relazione alle notizie date questa mattina, mi spiace si siano usati toni allarmistici per evidenziare una situazione relativa ad una mera disfunzione che ha trovato pronta e tempestiva soluzione – afferma il consigliere provinciale con delega all’edilizia scolastica Gianluca Alfonsi (FdI) – per cui bisogna effettuare alcune doverose precisazioni, per dovere di correttezza e per ricondurre a realismo e verità la problematica segnalata”.

“Non si è trattato di un allagamento della struttura, bensì di una infiltrazione dovuta alle eccezionali condizioni meteoriche che nella notte hanno imperversato nella piana del Fucino e nella Marsica, interessando quindi Avezzano”.

“L’otturazione di un tombino di raccolta delle acque ha provocato tale infiltrazione, generata da un accumulo di liquame vario e di foglie. Problema prontamente risolto nella stessa mattinata, con un intervento del personale della Provincia atto ad individuare il problema, ripristinando le funzioni del tombino e consentendo il normale deflusso delle acque”.

“Inoltre, ho dato mandato ad una ditta specializzata affinchè provveda a verificare se le infiltrazioni hanno procurato danni a livello di impiantistica elettrica”.

“La Provincia è attiva nella tutela di una scuola che rappresenta il fiore all’occhiello nel panorama provinciale e regionale, liceo sul quale sono stati investiti milioni di euro per la messa in sicurezza sia sotto il profilo sismico che antincendio, sul quale si stanno investendo altri 1.100.000 euro per l’Aula Magna, cui si devono sommare i 400mila euro messi a disposizione tramite variazione di bilancio non più di una settimana fa, a dimostrazione dell’interesse dell’amministrazione stessa nel fornire ai nostri ragazzi delle strutture idonee, avendo a cuore il loro percorso di studi”.