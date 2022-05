Avezzano in musica: domani il concerto conclusivo del corso di direzione d’orchestra per fiati

Avezzano. Note marsicane in dirittura d’arrivo. “Si concluderà domani alle 18,30, al Castello Orsini di Avezzano (Aq), il Corso per Direttori della Marsica diretto dal maestro Fluvio Creux. Dopo una parte teorica prevista nel corso, docente e corsisti si sono trasferiti a svolgere le prove nelle sedi delle quattro bande interessate al progetto, delle quali i corsisti sono stati spesso i direttori. Alla palese utilità didattica si è unita così la crescita delle singole bande, impegnate in un repertorio nuovo e con diversi direttori”.

Il maestro Fulvio Creux ha poi sottolineato: “C’è un motivo, però, che mi ha spinto a definire “esemplare” questo Corso, e non è solo didattico: esemplare perché la collaborazione tra le bande, specie se di un comune territorio, è cosa ancora troppo spesso sconosciuta. Così non è stato nella terra del Cardinal Mazzarino, di Ignazio Silone e di Enrico Mattei, dove tutti i maestri/corsisti e i loro presidenti si sono adoperati per un percorso di crescita, anche umano, che ha saputo guardare oltre alle piccole beghe spesso all’ordine del giorno nel nome di maggiore bene comune. Cosa aggiungere di più? Niente, se non l’invito a partecipare numerosi all’evento”.