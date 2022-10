Avezzano, in arrivo la quinta stagione di prosa indipendente del Teatro Off

Avezzano. Si svolgerà venerdì 4 novembre a partire dalle ore 18 la conferenza stampa di presentazione della stagione di prosa indipendente 2022/2023 del Teatro OFF, giunta alla sua quinta edizione. Il cartellone, composto da 8 appuntamenti che allieteranno la consueta cornice del Castello Orsini Colonna del capoluogo marsicano, è frutto dell’impegno e del lavoro della compagnia Teatranti Tra Tanti, dei direttori artistici Antonio Pellegrini e Alessandro Martorelli, coadiuvati dalla project manager Cinzia Pace.

All’interno della stagione 2022/2023, patrocinata e supportata dal Comune di Avezzano, oltre a produzioni della stessa compagnia marsicana, in scena anche pièce del Teatro Stabile d’Abruzzo, oltre allo spettacolo vincitore del concorso realizzato in collaborazione con l’officina letteraria “Ponte di Carta”. Tra i protagonisti del cartellone anche Gianmarco Tognazzi e Giorgio Pasotti che aprirà la quinta stagione del Teatro OFF.

A seguito della conferenza, inoltre, alle ore 21 andrà in scena lo spettacolo “Canzoni d’amore tra Racconti di guerra” con la regia di Antonio Pellegrini e con Claudia Gabriella Fatato, Francesco Di Girolamo, Alessandro Sbrolli, Tonino Ieie, Giovanni Ieie, Patrizio Pelizzi e Arianna Bigazzi. La pièce, anteprima di stagione che recupera la data dello scorso 13 agosto, annullata a causa del maltempo nella rassegna Alba OFF 2022, sarà un’occasione per immergersi direttamente nell’atmosfera teatrale e musicale che da cinque anni a questa parte il Teatro OFF vuole trasmettere a tutti gli spettatori.

SINOSSI

In un bistrò francese, un soprano e i suoi musicisti diffondono le note e le parole di grandi autori come Dylan, de André, Prevert…Nello stesso luogo e nello stesso tempo, un uomo ed una donna si incontrano. E qui in una dimensione onirica e surreale si consuma uno scambio di ricordi di guerra e d’amore, dove il profumo della passione e della polvere da sparo si mescolano con le melodie ed i versi di grandi autori che aleggiano tra le mura del bistrò.

Come si può raccontare l’inutilità della guerra si chiede Bob Dylan? Semplice, solo con la musica…

Ed allora ecco che in scena viene portato uno spettacolo elegante e unico nel suo genere, dove musicisti e attori, alternandosi sul palco, si mettono al servizio della musica e dei versi, fino a fondersi tra loro, così come la guerra e l’amore che da sempre si fondono nelle storie, di ieri di oggi e purtroppo anche di domani.

Costo biglietto: € 13,00 (€ 8,00 per abbonati Teatro OFF e Stagione musicale Teatro dei Marsi) – I biglietti acquistati ad agosto saranno validi per il 4 novembre

Costo abbonamento:

Intero: € 70,00

Ridotto (Abbonati Teatro OFF e Alba OFF): € 60,00

Ridotto (Per abbonati Stagione musicale Teatro dei Marsi): € 50,00

Info e prenotazioni:

Chiamare il 366.6555303 o scrivere a [email protected];

Punto informativo Largo Pomilio – Libreria Ubik Avezzano

Prevendita: iTicket

SITO WEB

Contatti e-mail

[email protected]

[email protected]

Facebook

https://www.facebook.com/stagioneteatraleoff/

Instagram

https://www.instagram.com/teatroofflimits/