Avezzano: il laboratorio radiofonico coinvolge i ragazzi della comunità per adolescenti Persefone

Avezzano. Sono online i risultati del laboratorio di comunicazione in comunità dal nome COMunit°AZIONE^, ideato da Francesco Luigi Di Bucchianico (formatore culturale per le arti dello spettacolo) che, da oltre 5 anni, porta la radio in giro per le scuole, centri di formazione ed enti d'Abruzzo e non solo.



Questa volta, a sperimentare il laboratorio radiofonico gli ospiti adolescenti della Comunità Terapeutica per Adolescenti “Persefone” gestita dalla Coop. Estia e con sede a Cerchio (AQ). Persefone è una comunità educativa per minori a scopo terapeutico-riabilitativo e ha lo scopo di accogliere, sostenere ed accompagnare minori di entrambi i sessi di età compresa tra i 10 e i 18 anni, con situazioni di disagio personale e/o familiare pregiudizievoli per la loro serena crescita psicofisica e la loro realizzazione.

Il progetto si è svolto durante la primavera scorsa in modalità mista (in presenza e a distanza) ed ha portato i giovani a confrontarsi con tematiche a loro molto care. Orientamento sessuale, adolescenza, vità in comunità, esperienze dolorose che possano far sentire meno soli chi sente le stesse emozioni, riflessioni, consigli e la musica che spesso dice più di mille parole e soprattutto è una delle più grandi alleate anche nei periodi difficili. Sotto la guida degli operatori della comunità, e guidati dall’esperto esterno, i ragazzi hanno avuto la forza di aprire il cuore senza vergogna parlando di sé al microfono.

“È un progetto a cui tengo tantissimo” dice Di Bucchianico ” è la naturale declinazione dei laboratori che svolgo nelle scuole di ogni ordine è grado, ma è forse più potente perché entra lì dove normalmente non sogneresti mai di entrare. Il primo ingresso è stato simile ad una scena di un film, s olo che per chi abita quelle mura, quella è la vita reale. È un passaggio, certo, ma a volte oltre ad essere una possibile scelta è proprio l’unica scelta. Voglio davvero ringraziare Giacomo, Zemfira, Serena, Rebecca, Valeria e Jasmine per aver avuto la forza di essere i primi ed aver seguito con interesse e collaborazione tutto il laboratorio”.