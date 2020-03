Avezzano, il Comune attiva una rete di aiuti per le persone più a rischio nell’emergenza Coronavirus

Avezzano. Per contrastare l’emergenza Coronavirus, il Comune di Avezzano attiva una rete di aiuti per le persone più fragili e a rischio. Il commissario Mauro Passerotti annuncia che “sono attivi i servizi di assistenza alla popolazione rivolti a quelle persone residenti ad Avezzano alle quali è raccomandato di non spostarsi al di fuori del proprio domicilio o che sono impossibilitate a recarsi presso farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, e che non possono appoggiarsi a una rete di aiuti alternativa”.

I servizi sono disponibili per “anziani con età superiore ai 65 anni positivi al Coronavirus, persone con disabilità, anziani non autosufficienti, persone positive al Coronavirus e persone in quarantena (per richieste alimentari e di farmaci) e alla popolazione (per informazioni e assistenza)”.

Ecco la lista di recapiti attivi: