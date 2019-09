Avezzano, il Commissario Passerotti revoca la deliberazione che istituiva la pedonalizzazione su Corso della Libertà

Avezzano. Revocata la deliberazione di Giunta che istituiva la pedonalizzazione su Corso della Libertà. Proprio in questi minuti è stata diramata formale comunicazione del provvedimento in oggetto a firma del Commissario Straordinario del Comune di Avezzano, Dott. Mauro Passerotti, che, di seguito, andremo a riportare.

“Si comunica che il Commissario Straordinario, in data 20 settembre 2019, con provvedimento assunto con i poteri della Giunta, ad esito di reiterate richieste pervenute da componenti di varie categorie sociali e delle attività economiche, ha disposto la revoca della deliberazione n. 180 dell’8 giugno 2009 con la quale la Giunta Comunale pro tempore aveva istituito la cd pedonalizzazione di Corso della Libertà. L’amministrazione comunale promotrice della suddetta deliberazione di pedonalizzazione nonché quelle in carica nelle successive consiliature (2012/2017 – 2017/2019) non hanno mai dato attuazione agli indirizzi formulati nel citato atto deliberativo, disponendo, viceversa, prima una sospensione formale (delibera di G.C. n 407/2011) e poi una so-spensione de facto protrattasi fino alla data odierna”, si legge nell’incipit della nota.

“Nel lasso di tempo decorrente dal giugno 2009 ad oggi, è stata data esecuzione ad una serie di interventi tecnici che hanno modificato in maniera sostanziale, le condizioni della circolazione e della sicurezza stradale e più in generale il sistema della mobilità, dell’ambiente e dell’assetto urbanistico di Corso della Libertà. Tali modifiche hanno comportato l’effetto che le prescrizioni contenute nella delibera n 180/2009 non risultassero più coerenti con le finalità che si intendevano perseguire e co-munque non più confacenti al raggiungimento degli interessi pubblici sottesi all’originario provvedimento ed in particolare al proiettato interesse pubblico della fluidificazione del-la circolazione e parallela riduzione dei fenomeni di congestione del traffico”, si legge nelle argomentazioni iniziali.

“Con la revoca della delibera n. 180/2009 adottata – si evidenzia – sulla scorta delle risultanze delle relazioni e dei pareri unanimi formulati dai Settori competenti (LLPP – Viabilità – Polizia Locale – Segretario Generale – Servizio Avvocatura ), il Commissario straordinario oltre a dare certezza alle procedure amministrative pendenti, ha posto le condizioni per la elaborazione di uno studio di revisione dell’intero sistema della circolazione stradale con particolare riferimento all’aggiornamento e alla redazione di un nuovo Piano generale urbano del traffico, che possa consentire, ove possibile, di individuare eventuali zone da pedonalizzare tenendo in debita considerazione le modificazioni strutturali delle strade e delle opere pubbliche, nonché quelle collaterali della viabilità e di tutela dell’ambiente”.

“Pertanto ai fini di attivare tale processo di aggiornamento ed elaborazione del nuovo P.U.T., contestualmente all’adozione della deliberazione di revoca, è stato dato mandato ai Dirigenti degli Uffici competenti ( Dirigente Comandante della Polizia Locale – Dirigente del Settore Ambiente/Verde e Viabilità e Dirigente del Settore Edilizia Pubblica/LL.PP. e Infrastrutture) di avviare tale processo di aggiornamento convocando un tavolo di confronto con i vari soggetti interessati. Contestualmente – conclude il comunicato a firma del Commissario – si procederà a cura del Servizio LL.PP. d’intesa col Comando di Polizia Locale e col Servizio Viabilità alla riapertura al traffico veicolare degli incroci di prossi-mità con Piazza Risorgimento, con limitazioni unicamente di peso e velocità di transito.