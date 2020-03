Coronavirus, il Centro Giuridico del Cittadino: valutare la sospensione dei mercati del mercoledì e sabato ad Avezzano

Avezzano. “Non credo che il mercato del mercoledì e del sabato di Avezzano possa adottare misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, per garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro”. Ad affermarlo è Augusto Di Bastiano, del Centro Giuridico del Cittadino di Avezzano, in una lettera aperta al commissario prefettizio Mauro Passerotti.

“Alcune amministrazioni, per garantire lo svolgimento del mercato nelle prossime settimane, stanno valutando il contingentamento degli spazi da destinare agli operatori, con distribuzione delle bancarelle in un’area più vasta che possa assicurare il rispetto della distanza di sicurezza, oltre al posizionamento di cartelli con il richiamo alle misure di prevenzione” continua il Centro Giuridico. “Ritengo utile anche che tutti gli esercizi commerciali di Avezzano espongano l’elenco delle misure igieniche indicate nel decreto. Tali misure, apparentemente restrittive, sono forme precauzionali che potrebbero rallentare il Coronavirus, dalle quali potremo trarre un probabile vantaggio nelle settimane a seguire”.

“Nell’ipotesi che il mercato non venga sospeso, è bene ricordare che le persone anziane sono invitate a non uscire dalla propria abitazione se non in caso di stretta necessità, e a evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale; di conseguenza, è bene evitare di andare al mercato, se non strettamente indispensabile” conclude il Centro Giuridico del Cittadino.