Avezzano ha detto addio a “Lillino”, il politico che si è battuto una vita per le periferie

Avezzano. Nell’omelia il sacerdote lo ha ricordato per il suo impegno per la comunità profuso in politica, raccomandando ai familiari e ai fedeli di trovare nella fede la consolazione e la risposta al dubbio del congedo dalla vita terrena.

Tante persone hanno partecipato nella chiesa di San Sebastiano Martire nella frazione di Paterno, frazione di Avezzano, all’ultimo saluto di Francesco Laurenzi, conosciuto da tutti come Lillino, morto a 77 anni.

Saranno ricordate per sempre le sue battaglie politiche per le periferie e per gli ultimi.