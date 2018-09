Avezzano, gli studenti del liceo Croce sul palco assieme ai ragazzi dell’Anffas di Celano

Avezzano. Il 17 settembre, sul palco della aula magna del liceo “Benedetto Croce” di Avezzano ha avuto luogo la work-experience, la rappresentazione teatrale “…e la gente palra!”. I ragazzi della classe IV B (Gioia Fidanza, Elena Ianni, Alessandra Massaro, Elisabetta Scopano, tutte celanesi) e gli ospiti del Centro diurno ANFFAS “Peter Pan” hanno saputo lavorare e portare a termine la prima annualità del progetto di Alternanza Scuola Lavoro.

Gli allievi del Liceo “Croce” si sono perfettamente integrati con i ragazzi speciali del Centro “Peter Pan”, si sono resi pienamente consapevoli delle proprie capacità e dei propri punti deboli, hanno saputo gestire autonomamente i supporti utilizzati, hanno utilizzato le conoscenze apprese e hanno usato sia le conoscenze linguistiche che quelle di ricerca.

Il progetto dal titolo “Oltre il buio, il tempo, il silenzio” è stato curato dai proff. Marco Pericoli e Gigliola Ciaccia durante l’anno scolastico passato e dalla prof.ssa Ciaccia durante il periodo estivo.

Come previsto nella formulazione iniziale del progetto, la linea guida adottata per la realizzazione dell’ASL è stata quella di permettere agli studenti lo svolgimento degli stages presso Centri diurni e/o RSA della Marsica, nonché lo svolgimento di uno stage di una giornata presso il centro di Osimo della “Lega del filo d’oro”. La finalità è stata quella di fornire allo studente, attraverso le ore di tirocinio, una più completa preparazione scolastica, concreta e realistica, un’opportunità di crescita professionale ed umana, l’acquisizione di precise competenze teoriche e pratiche unite all’opportunità per gli studenti di un’esperienza che potesse, in un prossimo futuro, facilitarne l’inserimento nel mondo del lavoro o di una più serena ed obiettiva scelta al termine degli studi.

Il progetto ha saputo unire la metodologia didattica atta a mettere in circolo il sapere con l’agito in contesti multidimensionali. La Dirigente Scolastica ha accolto calorosamente gli ospiti sottolineando che siamo tutti diversamente abili e la normalità è soltanto una parola. L’avverbio “diversamente” è un avverbio piuttosto inutile quando si parla della natura degli esseri umani. Il viaggio intrapreso insieme si è rivelato sbalorditivo, lo spettacolo è nato dal cuore ed è tornato al cuore.

Sono intervenuti

* il sindaco di Celano, ing Settimio Santilli che, oltre a ringraziare la Dirigente Scolastica, prof.ssa Rossella Rodorigo, per l’invito rivoltogli, ha promesso più partecipazione da parte delle istituzioni e un locale più idoneo per gli ospiti del centro diurno “Peter Pan ANFFAS”;

* la presidente dell’ANFFAS, signora Domenica Di Salvatore, si è auspicata una collaborazione attiva non solo con il Liceo Croce che da anni è impegnato a dimostrare il valore dell’inclusione, ma una collaborazione con tutte le scuole di Avezzano;

* il responsabile della Caritas della Marsica, don Carmine Di Bernardo, giovane sacerdote celanese impegnato nell’integrazione dei più deboli;

* gli ospiti del centro diurno ANFFAS di Avezzano con le operatrici;

* gli alunni delle classi III degli indirizzi Liceo Scienze Umane e Liceo Economico Sociale, che iniziano un percorso di ASL e che hanno potuto constatare come un progetto scolastico sia riuscito a raccordare il percorso di studi con l’inclusione e l’integrazione nel nostro territorio.

Lo scopo di questo progetto è di creare un contesto di apprendimento dinamico che porti all’incentivazione di percorsi di autonomia del sé in relazione agli altri. Inoltre risponde all’esigenza di mettere in contatto gli studenti con BES e le loro famiglie con il mondo del lavoro, inserendoli in un contesto sociale e professionale che richiede prestazioni più specifiche e competenze concrete.