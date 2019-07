Giornata ecologica a San Pelino di Avezzano, Tekneko e associazioni in campo per ripulire il paese

Avezzano. Tutti in strada a ripulire le aree verdi di San Pelino. Non si ferma la grande squadra messa in campo da Tekneko e Comune di Avezzano con la collaborazione delle associazioni per dire basta al degrado e all’abbandono dei rifiuti. La prossima tappa sarà San Pelino, frazione di Avezzano, dove domenica si terrà la giornata ecologica.

L’appuntamento, che partirà alle 9 da piazzale Di Loreto, è stato organizzato da Tekneko e Comune di Avezzano e vedrà la partecipazione di comitato di quartiere San Pelino, Avis San Pelino, Asd Sanpelinese, Coop Comitato Soci Avezzano, e Guardia Ecozoofila Avezzano. Gli addetti della società che gestisce il servizio di igiene urbana ad Avezzano e nelle sue frazioni saranno in piazza Di Loreto con un info – point per distribuire guanti e sacchi ai partecipanti ma anche dare informazioni. Inoltre sarà possibile, per gli utenti non ancora contattati, effettuare la ricognizione portata avanti da mesi in tutto il territorio.

Gli utenti che non l’hanno ancora fatto dovranno portare in visione un documento d’identità e codice fiscale dell’intestatario ruolo Tari; iscrizione o bolletta ruolo Tari, il mastello della plastica in dotazione e foto degli altri mastelli in dotazione. Potranno poi scegliere eventualmente se cambiare il mastello della plastica con uno più grande. Alle 13 è previsto un pranzo per tutti i partecipanti in piazza Di Loreto offerto dalla Coop, comitato soci Avezzano.