“Avezzano ferma al palo, altre città evolvono qui ancora ciclabile sì ciclabile no”, lo sfogo di Genovesi

Avezzano.”La città di Avezzano è ferma al palo”. È un’amara consapevolezza quella espressa da Tiziano Genovesi, consigliere comunale di minoranza al Comune di Avezzano, anche ex candidato sindaco della città.

“Sempre più città in Italia stanno implementando il sistema di sosta basato su MyCicero, un’app innovativa che permette di parcheggiare e pagare solo i minuti effettivi di sosta”, scrive Genovesi facendo degli esempi per spiegare la sua riflessione sulla politica della città che in questo periodo non sembrerebbe molto attiva, “l’app è gratuita e in Abruzzo è già usata anche da città paragonabili ad Avezzano, come Lanciano o Giulianova. Purtroppo mentre altrove si fa di tutto per non rimanere indietro e adeguarsi ai veloci cambiamenti tecnologici, ad Avezzano siamo ancora ad “anello si, anello no” o “pista ciclabile si, pista ciclabile no”. Mi spiace ammetterlo ma la nostra città, la sesta d’Abruzzo, pian piano sta perdendo “appeal” rispetto alle altre città abruzzesi, che ormai ci superano in competitività e anche nell’adozione delle nuove tecnologie”.

“La nostra città è ferma al palo”, conclude Genovesi, anche coordinatore provinciale della Lega, “sempre più sospesa tra passato e passato remoto”.