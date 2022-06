Avezzano, esplode contatore del gas: paura tra i residenti

Avezzano. Paura ad Avezzano per un’esplosione avvenuto al quarto piano di una palazzina di via Gobetti, nella zona nord della città.

Sono ancora in corso accertamenti per capire che cosa abbia provocato l’esplosione del contatore esterno del gas, una deflagrazione che ha richiamato l’attenzione dell’intero quartiere.

A lanciare l’allarme la proprietaria dell’appartamento al piano sottostante che ha chiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Fortunatamente all’interno dell’appartamento del quarto piano non c’era nessuno.

Oltre ai vigili del fuoco, sul posto sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Avezzano.

Sono comunque in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’esplosione.