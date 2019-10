Quale futuro vi immaginate per Avezzano? Oggi l’incontro del centro servizi di volontariato

Avezzano. Quale futuro vi immaginate per Avezzano? Questa è la domanda che porranno oggi i responsabili del centro servizi di volontariato a quanti prenderanno parte all’evento previsto per questo pomeriggio alle 17 nella sala don Orione di via Corradini.

“Quale città? E’ un interrogativo che si pongono in tanti, oggi, in un’Avezzano commissariata”, hanno spiegato Gino Milano e Nicola Gallotti del centro servizi di volontariato, “dopo quanto è accaduto a giugno in Comune, molti si chiedono come si stia sviluppando l’itinerario che condurrà alla futura Amministrazione di una città tra le più importanti d’Abruzzo. Quali volti, per quali programmi, con quali risorse, su quali esperienze ed espressioni di cittadinanza? Quali politiche generative sono all’orizzonte… per quale città?”.

Proprio per questo il centro servizi di volontariato ha promosso un incontro cittadino sullo “stato dell’arte”, invitando persone e organizzazioni ad avviare una riflessione “d’insieme”, a cominciare dal gruppo di consiglieri comunali che hanno determinato la fine di una conduzione politica, ipotizzandone un’altra. “La proposta viene dal mondo del sociale e del volontariato”, hanno concluso Gallotti e Milano, “del servizio civico, di chi sta in mezzo alla gente, sui territori, cercando il bene comune con azioni d’interesse generale”