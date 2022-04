“Avezzano e la Marsica nelle Prospettive di Sviluppo della Regione Abruzzo”, domani convegno all’ex Arssa

Avezzano. L’Ordine dei Commercialisti e Esperti Contabili di Avezzano e della Marsica promuove il confronto fra Associazioni di categoria e la Regione Abruzzo, nel convegno “Avezzano e la Marsica nelle Prospettive di Sviluppo della Regione Abruzzo”, che avrà luogo domani 20 Aprile alle 15 nella sala Picchi ex Arssaa, Piazza Torlonia ad Avezzano, per conoscere e condividere le politiche messe in campo dalla Regione Abruzzo per il rilancio dei settori agricoltura, agroindustria, industria e trasporti che devono fare da volano per rendere attrattivo il nostro territorio della Marsica intera.

L’incontro sarà coordinato dalla dottoressa Marisa Gismondi, consigliere dell’ordine con delega ai rapporti con le associazioni di categoria

Fra i relatori: Domenico Di Berardino, Sindaco facente funzione del comune di Avezzano. Il dottor Valerio Dell’Olio, Presidente dell’Ordine, voce rappresentativa del disagio di un mondo produttivo che chiede alle istituzioni meno burocrazia e più attenzione alla Marsica.

A seguire l’intervento del dottor Carmine Cipollone, direttore del servizio autorità di gestione dei fondi strutturali e della dottoressa Elena Sico, direttore del dipartimento Agricoltura della Giunta della Regione Abruzzo, che rappresenteranno le opportunità offerte dai fondi FESR – FES e PSR

Previsto l’intervento del direttore di Confagricoltura Abruzzo, Stefano Fabrizi, con riferimento al Fucino quale risorsa inestimabile e volano fondamentale di tutto il comparto agroindustriale dell’intera regione.

Luca Mazzali, presidente Aci Alleanza Cooperative Abruzzo, introdurrà il tema della logistica e delle infrastrutture nel comparto agroalimentare.

Marco Fracassi, presidente di Confindustria Abruzzo, parlerà delle prospettive della politica industriale nel comprensorio marsicano. A seguire il contributo, sia del presidente della CNA, Graziano Di Costanzo, che del presidente di Confcommercio Abruzzo, Roberto Donatelli.

Interverrà il Vice Presidente della Regione Abruzzo è Assessore all’Agricoltura Emanuele Imprudente.

Il dibattito giungerà a sintesi con le conclusioni finali dell’Assessore alle attività produttive della Giunta Regionale d’Abruzzo, Daniele D’Amario.