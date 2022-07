Avezzano, domani tavolo di confronto in Comune contro il precariato alla LFoundry

Avezzano. A seguito del presidio pacifico organizzato nella giornata di mercoledì scorso dalla UilTemp regionale, i sindaci della Marsica e gli amministratori tutti, su proposta dell’assessore del Comune di Avezzano Loreta Ruscio, dopo aver condiviso pareri e possibili modalità di azione e di intervento, si riuniranno domani, lunedì 25 luglio, nella sala consiliare della città, con le sigle sindacali. La missione univoca è quella di arrestare il cammino del precariato in LFoundry ed intercettare possibili cambi di rotta.

“Abbiamo deciso, di nuovo, di agire da territorio, di fare quadrato e squadra, come è già successo nel recente passato, attorno ad una vertenza che è della Marsica innanzitutto. – afferma l’assessore Loreta Ruscio, con delega alle Politiche industriali e del Lavoro – Il sito produttivo della Lfoundry è attualmente il più grande della Provincia dell’Aquila e dà lavoro a circa 1500 dipendenti: è una fucina di esperienza, specializzazione e formazione. Inutile ribadire quanto importante per il territorio e per i giovani sia la sua crescita performante e la sua permanenza in Marsica. E quanto fondamentale sia la predisposizione, con l’impegno della nuova proprietà, di un piano industriale serio e continuativo, nonché ambizioso”.

Al tavolo parteciperanno i rappresentanti regionali e provinciali di Uil, Uilm, Cisl, Fiom Cgil e le Rsu di stabilimento. Sarà presente, perché invitato, anche l’assessore regionale alle politiche del Lavoro dell’Abruzzo, Pietro Quaresimale, il quale si è già riunito con i sindacati ma con l’assenza della proprietà il 30 giugno scorso in Regione, sulla vertenza Lfoundry. “La domanda è: cosa può fare la politica locale per i lavoratori? Il presidio ai cancelli della LFoundry non può passare inosservato – dichiara il sindaco di Trasacco, Cesidio Lobene – ben vengano, quindi, le azioni corali di territorio, ben venga la presenza proattiva del territorio”.

L’incontro si terrà alle ore 17. Lo scopo è quello di continuare a dare voce alle problematiche del sito produttivo – ricadente anche in area Zes – e instaurare, anche a più livelli, il tavolo di dialogo permanente, dal locale al regionale. Quello che si cerca è un confronto con l’azienda. “Oggi gli scioperi si organizzano per ribadire la necessaria dignità dei lavoratori che dopo 36 mesi non hanno più una certezza su cui contare. – annuncia Maurizio Sacchetta, segretario regionale Uiltemp, che ha organizzato il presidio dello scorso mercoledì – Sono stati ‘utilizzati’ per 3 anni e poi lasciati a casa, nonostante il lavoro e le commesse non manchino, questo è il paradosso. Il turnover genera cambi repentini e drastici di personale: ciò comporta che si abbassino, in azienda, competenze e formazione”.