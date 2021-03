Avezzano, domani si terrà il Consiglio comunale in videoconferenza: streaming sulla pagina facebook del Comune

Avezzano. Il presidente Fabrizio Ridolfi ha convocato il Consiglio Comunale per il giorno 4 marzo 2021, alle 15:30 in modalità videoconferenza ed in seconda convocazione, con le medesime modalità, per il giorno 6 marzo 2020, allo stesso orario. Questi i punti all’ordine del giorno:

1) Rinuncia al diritto di prelazione relativa a beni già gravati da uso civico venduti ai signori Di Sara Raffaele, Micheletto Gino e Micheletto Vittorio;

2) Rinuncia al diritto di prelazione relativa a beni già gravati da uso civico venduti ai signori Mincarelli Pasquale, Mincarelli Marta e Fantauzzo Angela;

3) Approvazione regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Legge n. 160/2019, art. 1, commi 816 – 835);

4) Approvazione regolamento per l’applicazione del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (Legge n. 160/2019, art. 1, commi 837 – 845).;

5) Nuova Imposta Municipale sugli Immobili (Imu) ai sensi della L. 27/12/2019 n.160 (Legge di bilancio 2020): approvazione aliquote per l’anno 2021;

6) Addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche – deliberazione aliquota per l’anno 2021;

7) Tassa Rifiuti (Tari) – Approvazione piano finanziario e tariffe per l’anno 2021;

8) Tassa Rifiuti (Tari) anno 2021 – misure straordinarie ed urgenti per contributo al contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19. Modifiche al regolamento comunale sulla tassa, approvata con delibera C. C. n. 71 del 22.12.2018;

9) Documento Unico di Programmazione (Dup) – annualitàà 2021/2023 (art.170, co. 1, D.Lgs. n. 267/2000);

10) Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2021 – 2023 (art. 151 D.Lgs. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011);

11) Mercato settimanale del sabato. Approvazione definitiva.

Si comunica che è prevista la diretta streaming sulla pagina facebook ufficiale del Comune di Avezzano.