Avezzano diventa set cinematografico: il 27 novembre le riprese del nuovo videoclip di HALE

Avezzano. Si accendono i riflettori sulla città di Avezzano che farà parlare di sé non solo per la pandemia in corso; è stata scelta infatti dalla società milanese Abr Communication, come set cinematografico per il nuovo videoclip di Pasquale Battista, in arte HALE, cantautore giovanissimo e pianista di talento con origini salernitane. Come è noto il cinema continua a lavorare nonostante il covid-19 e grazie a questo, oltre a dare visibilità al territorio, crea un indotto economico.

Il set di Avezzano, oltre a rispettare il protocollo confermato nell’ultimo Dpcm 3 novembre 2020 che tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori dello spettacolo, coinvolgerà diverse professionalità del mondo cinematografico tra personale di produzione, scenografi, costumisti, tecnici, attori maestranze ecc. una buona parte di questo organico sarà reclutato in loco. Il regista Daniele Barbiero, che per la ricostruzione della fiction story ha scelto l’attore Corrado Oddi, ha accolto il suggerimento dell’attore abruzzese per girare nell’edificio industriale Ex-Zuccherificio di Avezzano

I primi sopralluoghi infatti hanno catturato immediatamente l’attenzione del regista definendo lo spazio un set estremamente affascinante e adatto alla sua storia. HALE ha pubblicato nel 2018 il suo primo album dal titolo Il giardino degli inconcludenti, contiene 10 brani inediti e il singolo Senza farsi male che ha anticipato l’uscita del disco, debuttando al primo posto della classifica dei pre order iTunes. Nel 2017 si classifica tra le fila delle nuove proposte di Sanremo Giovani con il singolo Meteora esibendosi in prima serata su Rai Uno all’interno del programma “Telethon show”. Il Videoclip, Perdere tutto, gode del Patrocinio del Comune di Avezzano, della preziosa collaborazione del Comando dei Virgili Urbani e della Protezione Civile. Oggi, il Sindaco Giovanni Di Pangrazio, ha ricevuto in Comune l’attore Corrado Oddi. “Ho voluto ringraziarlo personalmente -dichiara il Sindaco- per aver contribuito a puntare, in questo periodo difficile per tutti, una luce positiva sulla nostra Città. Abbiamo bisogno di note buone, della capacità di sollecitare il meglio da ognuno che il cinema e la musica sanno offrire. Siamo stati al loro fianco, nei limiti di ciò che ci compete, da subito. Sono curioso di assistere al videoclip anche per la scelta particolare dell’ex Zuccherificio. Oddi è un attore di grande valore e di caratura nazionale. Sono onorato di dirgli grazie a nome di tutta la cittadinanza. La scelta della società milanese Abr Communication vuol dire molto oggi e non solo per gli appassionati di musica”.