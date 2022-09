Avezzano dice addio all’ingegnere Carlo Fraioli: aveva 72 anni, i funerali a San Rocco

Avezzano. È stato trovato morto, questa mattina, presumibilmente per via di un malore, l’ingegnere Carlo Fraioli. A dare l’allarme sono stati dei vicini di casa che in mattinata avrebbero sentito dei rumori provenire da una stanza della sua abitazione, in via Amendola.

Probabilmente a seguito del malore Fraioli è caduto.

I vicini hanno allertato le forze dell’ordine e sul posto sono arrivati i carabinieri e gli agenti della polizia locale di Avezzano. I militari dell’Arma sono entrati nell’abitazione forzando l’ingresso e hanno accertato la morte dell’ingegnere per il quale, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Prima professore all’Itis di Avezzano, poi professionista dell’Italtel, l’ingegnere Fraioli alla fine della sua carriera aveva aperto anche uno studio e si occupava di progettazione. Sono qualche anno fa aveva perso la moglie. Lascia il figlio, Giuseppe.

Fraioli era un uomo amabile, molto scrupoloso, corretto e riservato. Aveva 72 anni. I funerali ci saranno domani, mercoledì 21 settembre, alle 17, nella chiesa di San Rocco ad Avezzano.