Avezzano dice addio a Pasquale Neri, eseguita l’autopsia: domani i funerali

Avezzano. Si terranno domani, sabato 10 aprile, alle 16, i funerali di Pasquale Neri, agente assicurativo di Avezzano di 56 anni. La cerimonia ci sarà nella chiesa di San Rocco ad Avezzano.

La salma è stata restituita alla famiglia oggi pomeriggio dopo l’autopsia ordinata dal pm della procura di Avezzano.

Il 27 febbraio Neri aveva avuto un incidente in bici a Magliano de’ Marsi. Soccorso dai sanitari del 118 era stato stabilizzato in ospedale e trasferito prima in terapia intensiva e poi in altri reparti. Nei giorni scorsi era stato dimesso. Il trauma dell’incidente gli aveva provocato delle lesioni alle vertebre che lo avevano immobilizzato. Fino al 3 aprile, quando, dopo aver lamentato dolori all’addome, era stato trasportato in ambulanza, al pronto soccorso dell’ospedale di Avezzano. Da qui era stato dimesso dopo alcune ore. Intorno alle 21 per via del persistere dei forti dolori, sempre all’addome, è stato poi di nuovo portato in ambulanza, in ospedale. Intorno alle 22.30 Neri è poi morto.

La famiglia ha nominato un legale per far luce sull’accaduto. Si tratta dell’avvocato del foro di Avezzano, Crescenzo Presutti. Il pm Elisabetta Labanti della procura di Avezzano ha aperto un fascicolo. Si attendono ora i risultati dell’autopsia per stabilire le cause della morte.