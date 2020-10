Avezzano, Di Pangrazio firma ordinanza per riscaldamenti nelle scuole e strutture pubbliche a partire da oggi: “un atto di prevenzione”

Avezzano. Da oggi, tutte le strutture pubbliche della città avranno i riscaldamenti accessi. è quanto emesso dalla nuova ordinanza del comune di Avezzano firmata dal neo eletto sindaco Giovanni Di Pangrazio. In relazione al periodo difficile per l’emergenza Covid19 e al manifestarsi delle prime influenze per il cambio stagione, il primo cittadino ha deciso di firmare un atto di prevenzione: “Sicuramente una temperatura più alta nei luoghi pubblici di lavoro e di riunione è una misura di prevenzione contro il freddo stagionale che stiamo vivendo. Freddo, che come purtroppo annunciano medici e numeri, sposa il progresso contagio del coronavirus”. Afferma Di Pangrazio, “Per questo motivo, ho firmato l’ordinanza che attiva i riscaldamenti a partire già da oggi. Inoltre, proprio questa mattina sono stato a L’Aquila per valutare una migliore e veloce procedura per analizzare i tamponi anche ad Avezzano. La mia squadra è subito a lavoro per affrontare in prima linea questa emergenza che ci vede tutti coinvolti”. @RaffaeleCastiglioneMorelli