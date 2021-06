Avezzano: degrado, sporcizia e rifiuti abbandonati, si moltiplicano le segnalazioni dei cittadini

Avezzano. Arriva un’altra segnalazione di degrado, incuria e inciviltà ad Avezzano, stavolta nella zona nord della città in via Giuseppe Di Giorgio, dove sia prima che dopo il sottopasso si assistono a scene tragiche con rifiuti abbandonati.

I cittadini sono anni che raccolgono l’immondizia per loro conto, per dare un’aspetto pulito e salubre alla zona dove abitano, per dare anche il giusto esempio alle nuove generazioni, un esempio da contrapporre invece agli incivili che incuranti del viver civile abbandonano i sacchi al ciglio della strada.

Ma il volontariato cittadino non basta, soprattutto se dopo segnalazioni continue a chi di dovere l’immondizia resta lì e tocca ancora ai cittadini raccoglierla. Una situazione pericolosa anche per la salute, calcolando che i cani randagi aprono i sacchi e spargono l’immondizia ovunque.

Inoltre, ironicamente, nell’ultima segnalazione giunta tra i sacchi di immondizia abbandonati un cittadino ha trovato anche l’incarto della bambola “Greta mia”, la bambola che invita a salvare il nostro pianeta dall’inquinamento dell’aria e dell’ambiente. Una vera e propria contraddizione in termini di chi sostiene di salvare il pianeta con gesti vuoti come comprare una bambola e poi invece buttano gli incarti per strada contribuendo al suo declino.