Avezzano dà uno slancio importante alla digitalizzazione

Avezzano. ‘Al top’ nella sfida della digitalizzazione, uno degli obiettivi primari del governo capitanato da Mario Draghi per ammodernare il Paese con i fondi europei del Recovery fund. L’amministrazione avezzanese o, meglio, gli addetti ai lavori del settore guidato da Massimiliano Panico che hanno ‘brillato’ nel corso di introduzione alla cultura digitale promosso dall’Agenzia per l’Italia digitale con la collaborazione di Aica, Umana e FormezPA, sono diventati ‘testimonial’ della sfida su scala nazionale. Il corso è stato progettato in modalità e-learning e articolato in due sessioni per essere fruito da un’ampia platea di destinatari, ma prima di avviare un’azione di formazione su scala nazionale, un gruppo pilota di amministrazioni ha aderito all’iniziativa per sperimentarne i contenuti. Il Comune di Avezzano è risultato tra i più attivi nella fase di sperimentazione e Luigi Bianchi del servizio informatica, tra i primi del corso a concludere il percorso formativo, ha raccontato la sua esperienza al Webinar “Introduzione alla cultura digitale – confronto di esperienze” sotto l’egida dell’Agenzia per l’Italia digitale. “Per il Comune di Avezzano”, afferma Pierluigi Di Stefano, assessore alla digitalizzazione, “il ringraziamento degli organizzatori per il contributo dato, l’impegno prestato e le stimolanti prospettive delineate, è un incentivo in più per spingere sull’acceleratore della transizione digitale”. L’azione rientra nel piano triennale Ict mirato a spingere la transizione digitale nella pubblica amministrazione.