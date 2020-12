Avezzano, convocato il Consiglio comunale per il 30 dicembre alle 16.00 presso il Castello Orsini – Colonna

Avezzano. Il presidente del Consiglio Comunale Fabrizio Ridolfi ha convocato l’assemblea consiliare in sessione straordinaria ed in adunanza di seconda convocazione per il giorno 30 dicembre 2020 alle 16.00, presso il Castello Orsini-Colonna, con il seguente ordine del giorno:

1) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. A), del d. Lgs. N. 267/2000, derivante dal lodo arbitrale emesso dal collegio arbitrale in data 29.11.2019, nella vertenza tra I.r.l.m. S.r.l. e comune di Avezzano. Di seguito, il consiglio comunale proseguirà i lavori in adunanza di prima convocazione ed in sessione straordinaria, per la trattazione dei seguenti argomenti:

2) Art. 166 T.u.e.l. n. 267/2000: comunicazione al consiglio delle delibere di giunta di prelevamento dal fondo di riserva.

3) (rgal n. 141) riconoscimento legittimità debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n.628/2019 emessa dal giudice di pace di Avezzano nella causa iscritta a ruolo nel procedimento n 1687/2018 r.g.

4) (rgal n. 156/2018) riconoscimento legittimità debito fuori bilancio. Derivante dalla sentenza n. 393/2020 emessa dal giudice di pace di Avezzano nella causa iscritta a ruolo nel procedimento n. 89/2019 r.g.

5) (rgal 70/2018) riconoscimento legittimità debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n.151/2020 emessa dal tribunale di Avezzano nella causa iscritta a ruolo n.1866/207 r.g.

6) Razionalizzazione delle partecipate: relazione sullo stato di attuazione – art l comma 610 – 611 legge 23.12.2014 n. 190.

7) Adesione al consorzio bacino imbrifero montano fiume Liri-Garigliano provincia dell’Aquila.

8) Comunicazione al consiglio comunale: contributo ai comuni per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile – art.1 comma 29 l 160/2019 su oo.pp.