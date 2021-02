Avezzano, consiglio comunale in videoconferenza venerdì 5 febbraio

Avezzano. Il presidente del Consiglio Comunale, Fabrizio Ridolfi, ha convocato il consiglio comunale in sessione straordinaria ed in adunanza di prima convocazione, per il giorno 5 febbraio 2021, alle 17.00. La seduta si svolgerà in modalità riunione a distanza, in videoconferenza sulla piattaforma Teams, per la trattazione dei seguenti argomenti:

1) Surroga della consigliera Cacchione Almerinda, dimissionaria. Convalida del consigliere subentrante Taddei Goffredo.

2) Emergenza codiv-19 -piano straordinario per le occupazioni di suolo pubblico da parte di farmacie,

studi medici, strutture sanitarie e attività produttive di vendita beni di prima necessità. Integrazione

al “regolamento polizia amministrativa e sicurezza urbana”.