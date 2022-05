Avezzano, concerto per la Pace con l’Orchestra dei ragazzi al Teatro dei Marsi

Avezzano. Imbracciare uno strumento musicale al posto di un’arma, questo il messaggio che i 100 musicisti dell’Orchestra dei ragazzi, diretta dal maestro Massimiliano De Foglio, vogliono dare al dodicesimo Concerto per la pace, che si svolgerà il 18 maggio alle 18 presso il Teatro dei Marsi, alla presenza del vescovo Giovanni Massaro.

Sarà l’occasione anche per raccogliere fondi per l’Ucraina. Il 18 maggio alle 11 ci sarà l’anteprima per le scuole dove parteciperanno bambini e ragazzi ucraini in fuga dalla guerra ospiti nella Marsica. La diocesi attraverso l’associazione “Orchestra giovanile della diocesi dei Marsi”, ha elaborato un progetto che durante l’anno scolastico impegna gli studenti delle scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale del comprensorio marsicano per la costituzione dell’Orchestra dei ragazzi che si è esibita per la prima volta in assoluto nel «Concerto per la Pace» il 24 marzo 2010 nel Teatro dei Marsi.

Gli enti che collaborano alla realizzazione dell’importante e innovativo progetto sono, oltre all’Orchestra giovanile diocesana, che ha promosso l’iniziativa, le scuole secondarie di primo grado “C. Corradini” di Avezzano, “A. Vivenza” di Avezzano, “T. da Celano” di Celano, “A. Sabin” di Capistrello e “A. Argoli” di Tagliacozzo con i rispettivi dirigenti scolastici e docenti di strumento musicale. L’orchestra è formata da oltre cento elementi provenienti dalle classi di flauto, sax, clarinetto, tromba, violino, chitarra, percussioni e pianoforte.

Il programma in dettaglio:

L’ORCHESTRA DEI RAGAZZI

La Diocesi di Avezzano attraverso l’Orchestra Giovanile della Diocesi dei Marsi, ha elaborato un progetto che durante l’anno scolastico impegna gli studenti delle scuole secondarie di I grado ad indirizzo musicale del comprensorio marsicano per la costituzione dell’Orchestra dei Ragazzi che si è esibita per la prima volta in assoluto nel “Concerto per la Pace” 2010 il 24 Marzo presso il Teatro dei Marsi in Avezzano.

Le scuole coinvolte sono:

“C. Corradini” di Avezzano, “A. Vivenza” di Avezzano,

“T. da Celano” di Celano e “A. Argoli” di Tagliacozzo

Dall’anno scolastico 2017/2018 “A. Sabin” Capistrello

con i rispettivi dirigenti scolastici: Prof.ssa Marianna Lostagnaro, Prof. ssa Franca Felli,

Prof. Massimo Pizzardi, Prof.ssa Clementina Cervale, Prof. Damiano Lupo

Il concerto annuale della nuova compagine concertistica, unica nel suo genere, rappresenta il momento culminante di un progetto didattico finalizzato alla costituzione della grande orchestra di ragazzi nella quale si alterneranno di anno in anno, gli alunni frequentanti i corsi di strumento musicale. L’orchestra è formata da oltre cento elementi provenienti dalle classi di flauto, sax, clarinetto, tromba, violino, chitarra, percussioni e pianoforte. Massimiliano De Foglio, direttore stabile dell’Orchestra Giovanile della Diocesi dei Marsi, è il referente e coordinatore del progetto e dirige l’Orchestra dei Ragazzi. L’opportunità che viene data ai ragazzi di potersi esibire e di far parte di un organico orchestrale a partire già dall’età scolare rappresenta un’importante innovazione nel campo musicale attuale e in prospettiva rappresenta un ideale sviluppo dello studio della musica andando avanti nel proprio percorso di formazione.

In occasione dei concerti dell’Orchestra dei Ragazzi inoltre vengono raccolti fondi da destinare alla beneficenza. In occasione di questo concerto si può sostenere la popolazione ucraina attraverso le Caritas ucraine

Insegnanti di strumento

Giovanni Ciancone – Marta Vitaliani – Paolo D’Angelo – Antonio Greco* (“Corradini” Avezzano) Beatrice Ciofani* – Giorgio Colantonio – Guido Ottombrino – Silvio Contestabile – Monia Esposito – Stefano Fonzi – Nunzia Leonetti – Giovanni Cardilli – Pierluigi Ulaneo (“Vivenza” Avezzano) Rita Caruso – Giorgio Paris – Franco Finucci – Antonio Vitagliani* (“Tommaso Da Cel” Celano) Antonella Vitelli – Luigi Belfatto – Paolo Totti*– Massimiliano De Foglio (“Argoli” Tagliacozzo) Vincenzo Raglione – *Giuseppe Triggiani – Mara Piccinini – Pierluigi Tomassetti* (“Sabin” Capistrello) * coordinatori

Violini

Elisa Amabrini, Roberto Chichiarelli, Giulia Scatena, Sara D’Andrea, Beatrice Cipolloni, Miriam Coccia, Massimiliano Desideri, Mattia Di Giosia, Eleonora Faonio, Sveva Vecchiarelli

Chitarre

Virginia Camaioni, Giulia Dei Giudici, Roberta Fabbri, Giulia Maceroni, Loredana Morelli, Antonio Pollio, Riccardo Collacciani, Giuseppe Franchi, Andrea Di Paolo, Domenico Di Stefano, Domitilla Lucarelli, Aurora Partemi, Giordano Evangelista, Corrado Iorio, Davide Di Marco, Helisa Alfonsi, Roberto Di Ruscio, Alice Marianetti, Pietro Tomei, Arianna Rocca, Fabiana Grossi, Sofia Tellone

Pianoforti

Rebecca Bielli, Lorenzo Di Battista, Nara Micucci, Luca Moro, Virginia Rea, Marco Tomassetti, Lorenzo D’Amico, Beatrice Carbone, Asia Baiocco, Corrado Paoloni, Lucrezia Di Fabio, Martina Di Cosimo, Luigi Scatena, Liliana Baliva, Aurora Lacalamita, Domenico Ricci,

Flauti

Maria Vittoria Ornello, Giulia Ippoliti, Martina Abbate, Myriam Marconi, Sara Marpepa, Elena Asci, Susanna Occhiuzzi, Azzurra Pinori, Alessia Piacente

Clarinetti

Nancy Djuiwat, Annachiara Negri, Vittorio Petrella, Lorenzo Truono

Saxofoni

Chiara Di Felice, Jacopo Bianchi, Nicolò Bianchi, Francesco Abramo Frigioni, Alessio Di Benedetto

Trombe

Thomas Salustri, Leonardo Lorenzo Venditti, Federico Vittori, Fabrizio Congonti

Percussioni

Carlo Pietrantoni, Manuel Carattoli, Ruben De Foglio, Giacomo Di Cato, Costanza Fallocco, Nicolò Gjoka, Riccardo Orlandi, Luca Silvestri, Giuseppe Benedetti, Anna Di Cato, Marco Fieramosca, Emanuele Frigioni, Uldimino Nebbioso, Guerrino Ranalletta, Francesca Antonelli, Chiara Antonelli, Elena Palermo, Marina Laska, Matteo Torrelli.